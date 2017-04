L’assassinat de Sarah Halimi et l’antisémitisme musulman PAR GUY MILLIÈRE

L’effroyable assassinat de Sarah Halimi est venu rappeler tragiquement que l’antisémitisme musulman tue en France.

Il est venu montrer une fois de plus le laxisme de la police et de la justice : l’assassin avait un lourd passé criminel, mais il était en liberté. L’assassin proférait des menaces et des insultes antisémites vis-à-vis de la victime, sans que cela ait la moindre conséquence pour lui.

l’assassinat d’une femme juive par un antisémite musulman ne cadre en France avec aucune ligne éditoriale

L’assassin souffrait par ailleurs, dit-on, de problèmes psychiatriques : c’est sans doute exact. Mais ce ne sera pas la première fois qu’un criminel antisémite musulman est interne pour dérangeant mental, ce qui se révèle une solution très commode pour occulter et escamoter certains faits.

La grande presse a été d’un silence quasiment total sur le sujet, tout comme les chaînes de télévision : l’assassinat d’une femme juive par un antisémite musulman ne cadre en France avec aucune ligne éditoriale.

Les candidats à l’élection présidentielle ont, eux, fait preuve d’un silence absolu, à l’exception de Marine Le Pen, qui est la seule à oser parler de l’antisémitisme musulman, et quand bien même c’est très poétiquement incorrect de le dire, je le dis, parce que c’est un fait.

Les indignés à géométrie variable préféreront noter ce qu’elle a dit sur les responsables des rafles anti-juives, quand bien même ses propos sur ce point sont similaires à ceux que d’autres dirigeants politiques français ont tenu dans un passé pas très ancien, et aussi à ceux qu’a pu tenir Eric Zemmour, que nul, je pense ne taxera d’être un antisémite forcené.

Les voix musulmanes comptent en France, et elles compteront de plus en plus. Les voix juives beaucoup moins.

Une marche a été organisée pour rendre hommage à Sarah Halimi.

Si je ne vivais pas a dix mille kilomètres de Paris, je m’y serais rendu, et j’aurais été un des seuls non juifs. Tous ceux qui ont marché et ont été émus ou indignés par l’assassinat étaient juifs, et cela, je le crains, en dit long sur la société française. Un assassinat antisémite dans Paris en 2017 n’émeut et n’indigne que des Juifs. Cela ne me surprend, hélas, pas.

Alentour de ceux qui ont marché, des insultes antisémites ont été proférés, des jets de bouteille ont eu lieu. Ceux qui ont insulté étaient, comme l’assassin, des antisémites musulmans. Ceux qui ont jeté des bouteilles étaient, j’en suis quasiment certain des gens appartenant à la même catégorie. Ces gens sont, je le crains, l’avenir de la France.

La police française n’est toujours pas certaine que l’antisémitisme soit pour quelque chose dans l’assassinat. Ce genre d’incertitude, je le crains, est lui-même une indication concernant l’avenir de la France.

Tout vient indiquer que Sarah Halimi était une femme remarquable et exemplaire. Elle repose maintenant dans la terre d’Israël.

Un ancien Premier Ministre a dit autrefois que sans les Juifs, la France ne serait plus la France. Avec des assassinats tels que celui de Sarah Halimi, après l’attaque antisémite musulmane contre l’Hypercacher de Saint Mandé, l’enlèvement et l’assassinat d’Ilan Halimi, l’attaque et les assassinats contre l’école Ozar Hatorah à Toulouse, on peut penser que la France a déjà cessé d’être la France.

J’aimerais imaginer un sursaut de dignité. Je ne le vois pas venir. Quelques personnes incarnent encore la dignité de la France, et parmi elles, il y a Meyer Habib. Une personne qui incarne l’indignité de la France, un certain Claude Askolovitch, s’est permis de s’en prendre à Meyer Habib dans un article de Slate, et c’est pour cela que j’en parle.

Claude Askolovitch qui, dans le passé, a été juif parait-il (mais je ne me fie pas aux rumeurs), note avec mépris l’isolement des Juifs français, feint de s’étonner qu’un député juif s’intéresse à un assassinat antisémite, et s’en prend a Dreuz, qu’il qualifie de site d’extrême-droite.

Chez ces gens la, refuser l’antisémitisme et le combattre, dire qu’il existe un antisémitisme musulman, défendre Israël, appeler un terroriste islamique “terroriste islamique”, et pas kamikaze ou conducteur de camion, considérer les Etats-Unis comme la puissance de la liberté, c’est être d’extrême droite.

Trouver les Frères Musulmans sympathiques, c’est beaucoup mieux.

Je lis rarement Claude Askolovitch, le lire trop souvent est très mauvais pour la santé mentale.

© Guy Millière pour Dreuz.info.