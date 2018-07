L’assassin de Sarah Halimi hy”d déclaré “irresponsable”?

En dépit des faits, du choix de la victime et des paroles prononcées lors de son acte, l’assassin de Sarah Halimi hy”d, par Kobili Traoré vient d’être déclaré “irresponsable pénalement” par une nouvelle expertise psychiatrique. Une première expertise réalisée en septembre 2017 avait pourtant conclu que le crime commis par Kobili Traoré était à la fois “délirant et antisémite”. L’un des experts, Dr. Zagury écrivait notamment: “Aujourd’hui, il est fréquent d’observer, lors d’efflorescences délirantes, (pertes de contrôle lors d’une phase délirante) chez les sujets de religion musulmane, une thématique antisémite : le juif est du côté du mal, du diabolique. Ce qui est habituellement un préjugé se mue en haine délirante…”.

Ce qui est encore plus surprenant, comme le rappelle Me Gilles-William Goldnadel, l’avocat de la soeur de Sarah Halimi hy”d, est que cette nouvelle expertise n’avait même pas été demandée par la défense, mais par la juge qui instruit le dossier et qui après une audition du suspect avait estimé qu’il fallait une seconde expertise! Si en fin de parcours ce verdict psychiatrique est confirmé, Kobili Traouré pourrait être déclaré inapte à être jugé!

Ce nouveau rebondissement dans cette affaire a fait réagir le Crif, par la voix de son président Francis Kalifat:” Nous ne comprenons pas l’obstination et les atermoiements qui consistent à vouloir faire de ce tueur un dément, alors qu’il est un assassin dont la démence présumée ne saurait pour autant occulter l’antisémitisme haineux”.

L’avocate des enfants de la victime Me Caroline Toby a précisé qu’une troisième expertise pourra être demandée et qu’un expert de son choix pourra être adjoint aux trois experts déjà mandatés.

Cette dramatique affaire avait déjà connu des moments hallucinants, lorsqu’on se souvient que le caractère antisémite de cet horrible crime n’avait même pas été retenu dans un premier temps et qu’il a fallu attendre des mois avant que la justice reconnaisse ce motif pourtant évident.

Le quasi-silence des médias après la tragédie – en pleine élection présidentielle – le refus dans un premier temps de reconnaître les motivations antisémites de l’acte et maintenant la demande de cette nouvelle expertise, autant de signes qui augmentent le malaise déjà palpable de la communauté juive de France.

