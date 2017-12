L’assassin de Ron Kukiya h »yd prévoyait de kidnapper un israélien

L’un des deux terroristes qui ont assassiné Ron Kukiya hy »d il y a deux semaines à Arad a avoué que son intention initiale était de kidnapper un soldat ou un civil afin de s’en servir comme arme de chantage pour faire libérer des terroristes détenus en Israël. Lors de leur arrestation, la police avait trouvé sur l’un des deux un produit anesthésiant qu’il avait volé à l’hôpital Soroka de Beer Sheva où il est employé. Assassiner un soldat et lui voler son arme pour perpétrer d’autres attentats étaient prévus ultérieurement. Finalement, en effectuant une ronde de reconnaissance dans Arad, les deux terroristes avaient aperçu Ron Kukiya hy »d près de l’arrêt de bus et avaient décidé de modifier leur plan.

Après l’assassinat du jeune soldat, la police et le Shin Bet avaient rapidement retrouvé et arrêté les deux suspects, Abou Judeh et Khaled Wazahi, bédouins du Néguev. Lors de leur interrogatoire, il ont expliqué qu’ils voulaient « faire quelque chose en faveur des Palestiniens » et « les venger des opérations de Tsahal en Judée-Samarie et à Gaza ».

Photo porte-parole Tsahal