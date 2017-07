L’arrogance des milieux de la gauche juive américaine

Le lancement du processus legislatif sur la loi sur les conversions et l’abandon du compromis sur les prières au Kotel ont fait craquer le verni sous lequel voulaient se cacher les organisations « progressistes » américaines. Les réactions disproportionnées des organisations de la gauche juive américaines se sont rajoutées à celles des mouvements religieux libéraux et démontrent que le combat pour des prières mixtes près du Kotel n’est pas de nature religieuses mais bien politique, et qu’il ne vise pas uniquement ce vestige de l’ancien Temple de Jérusalem mais bel et bien la transformation de la société israélienne. Le nom du New Israel Fund qui revient souvent dans ce dossier n’en est qu’une preuve supplémentaire.

Le curriculum vitae politique des meneurs et meneuses de ce combat en attestent largement et la dernière réaction en date aussi: celle du lobby de gauche J-Street dont le lobbying consiste en s’attaquant systématiquement à la politique du gouvernement Netanyahou, en ayant ardemment soutenu l’accord avec l’Iran et demandé à Barack Obama d’empêcher par tous les moyens Israël d’attaquer les installations nucléaires iraniennes.

Tout comme Rick Jacobs, président du Mouvement réformé juif américain il y a quelques jours, Jeremy Ben-Ami, président de J-Street a menacé Israël « de conséquences au cas où la loi sur les conversions est définitivement adoptée ou si le compromis du Kotel est annulé ». Quelle arrogance de la part de personnes qui habitent à dix-mille kilomètres et qui entendent gérer la politique israélienne à distance. Jeremy Ben-Ami a même parlé de « sanctions sur le plan commercial ou touristique »!

Photo Wiki