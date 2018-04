L’arrogance du pire Premier ministre qu’Israël ait connu

Le site Mako a demandé à plusieurs dizaines d’analystes politiques, universitaires et journalistes de noter les douze Premiers ministres que l’Etat d’Israël a connus. Chacun d’eux a reçu une note dans dix catégories couvrant tous les domaines de la vie politique.

Les résultats détaillés seront publiés dans une édition spéciale du magazine Mako à l’occasion de Yom Haatsmaout. Les rares informations qui ont filtré sont les suivantes: Binyamin Netanyahou est classé comme l’un des meilleurs Premiers ministres sur le plan de l’économie, mais il n’est moins bien noté dans la catégorie du leadership politique. Il est devancé par Itshak Rabin, Menahem Begin et Ariel Sharon. Il dépasse cependant Ehoud Olmert, et surtout Ehoud Barak qui est classé comme ayant été le plus mauvais des chefs de gouvernements israéliens depuis 1948! Il n’a été en poste que 610 jours et a obtenu des mauvaises notes dans presque chaque catégorie.

On ne sait pas si l’une des catégories portait sur l’ego des Premiers ministres, mais si c’est le cas, Ehoud Barak aurait mérité un zéro pointé. Lors d’une interview accordée en fin de semaine, Ehoud Barak s’est une nouvelle fois lancé dans une attaque en règle contre la politique du gouvernement et contre Binyamin Netanyahou, il s’est prêté au “tout va mal” traditionnel de la gauche, mais il a aussi et surtout eu cette réponse orgueilleuse à la question d’un éventuel retour en politique: “J’espère qu’il n’y aura pas de situation dans laquelle je me verrai dans l’obligation de revenir en politique (…) Si je constate que la situation est assez grave pour que je revienne, c’est que cela ira vraiment mal”!!

Cela irait surtout mal pour le pays s’il revenait! Voici un piètre homme politique qui se prend désormais pour l’homme providentiel qui viendra sauver le pays. Espérons que la lecture de cette étude le forcera à un peu plus d’humilité, mais rien n’est moins sûr.

