Larmes d’un peuple par Avraham Azoulay

Am Israël sait vibrer au rythme des fêtes, des joies, pour célébrer la vie. Il arrive aussi au Am Israël de malheureusement pleurer à l’unisson, s’unir dans la tristesse et la douleur.

La disparition tragique de ces 10 jeunes âmes, parties trop tôt, a prouvé une fois de plus, combien le peuple juif ne fait qu’un seul être lors du départ de certaines âmes pures.

Quand on observe le visage de ces jeunes disparus, on réalise dans leur regard et leur sourire, qu’il n’y avait que du bon, de la joie et de l’espoir. Dix fleurs en plein épanouissement, assemblées à jamais en un seul bouquet éternel. Des photos prises en dernière minute, au milieu du désert, des messages d’émotions partagés quelques minutes avant la catastrophe. La jeunesse d’aujourd’hui vit chaque moment intensément, et partage tout, instantanément. Chaque image est captée, éternisée. Nos ados aiment profiter du moment et le transmettre aux autres. En pleine nature, celle de la terre qu’ils aimaient découvrir, leur vie a été fauchée, soudainement, en les surprenant et en laissant sans mot des familles entières, des amis, un peuple.

Cette nature peut être aussi belle que cruelle, mais surtout imprévisible. Ces adeptes du don de soi, avaient décidé de passer une année ensemble pour mûrir, mieux comprendre la vie, et mieux servir leur pays dans les rangs de Tsahal. Cette préparation mentale représentait un tournant radical dans leur existence. Apprendre à se connaitre, tendre la main vers l’autre et se renforcer en parallèle.

Ils aspiraient au meilleur. Leurs projets étaient liés à l’amour sans limite de la terre, terre que ces perles rares aimaient et respectaient tant.

À présent depuis le Gan Eden, ces anges nous observent déjà en silence, avec cet éclat de lumière sur leur visage, et leur immense sourire qui reste marqué dans nos mémoires.

Eux ne souffrent plus. Ils surveillent et protègent leur famille, leurs amis, leur peuple, depuis là-bas.

Ceux qui restent pleurent, pensent, essaient de comprendre, sans réponse.

Pour chacun de nous, la vie continue, plus forte que tout, elle écarte tout sur son chemin. Les dix familles touchées par ce même malheur, vont devoir survivre à une plaie béante que même le temps aura du mal à apaiser.

Et pourtant, en observant les enfants qui courent ces jours-ci, jour et nuit, à la recherche de ces morceaux de bois, je me dis que notre force vient de là. Le feu de Lag Baomer, c’est celui des grandes nechamot, mais aussi celui de notre flamme intérieure, toujours en action. Même quand le cœur d’un Juif est lourd de tristesse, il aspire à la vie.

Avraham Azoulay