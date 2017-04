L’armée américaine attaque des objectifs militaires en Syrie

Le président des Etats-Unis Donald Trump a tenu parole : après avoir vivement condamné l’attaque chimique sur la province d’Idlib en Syrie dont le régime de Bachar El Assad serait tenu pour responsable, il avait annoncé que ‘quelque chose allait se passer’.

L’armée américaine a tiré 59 missiles Tomahawk en direction d’objectifs militaires syriens et d’aéroports de l’armée syrienne. Les attaques ont été lancées depuis deux destroyers se trouvant en méditerranée et ont touché notamment des systèmes de défense aérienne, des systèmes de radar, des bunkers, ainsi que des entrepôts d’armes et de carburant.

La télévision syrienne a confirmé que des attaques de l’armée de l’air américaine avaient détruit des objectifs dans un aéroport militaire du centre du pays, précisant qu’il y avait des morts.

La Russie, n’appréciant pas cette intervention, a réclamé une réunion du Conseil de Sécurité de l’Onu. Le chef de la commission de la Défense du parlement russe, Viktor Ozerov, a déclaré à une agence de presse russe que cette attaque ‘risquait de nuire aux efforts déployés en Russie contre le terrorisme’.

La Bolivie a également demandé que le Conseil de Sécurité des Nations unies débatte rapidement de cette grave question. Il faut préciser que ce conseil, réuni jeudi, n’a pas réussi à tomber d’accord sur une résolution condamnant l’attaque chimique à Idlib.

Parmi les pays qui ont dénoncé la riposte américaine, on peut citer également sans surprise l’Iran qui a prétendu que ‘de telles démarches unilatérales renforceraient les terroristes en Syrie et rendraient encore plus complexe la situation dans le pays et dans la région’.

De son côté, l’Arabie Saoudite a exprimé son plein soutien à l’opération militaire américaine, estimant qu’il s’agissait d’une ‘décision courageuse du président Trump en réponse à l’usage d’armes chimiques contre des civils innocents’.

Israël a été informé à l’avance de cette attaque. Le cabinet du Premier ministre a déclaré que ‘par des paroles et des actes, le président Trump avait adressé un message fort et clair indiquant que l’utilisation d’armes chimiques et leur diffusion étaient intolérables’. Et d’affirmer : « Israël soutient totalement la décision du président Trump et espère que ce message déterminé face aux actions terribles du régime d’Assad aura de l’écho non seulement à Damas mais aussi à Téhéran, Pyongyang et dans d’autres endroits ».