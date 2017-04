L’AP demande aux USA d’empêcher la construction à Jérusalem

Un vaste projet immobilier prévu à Jérusalem a suscité une fois de plus des réactions hostiles et virulentes de la part des dirigeants palestiniens : suite à l’annonce, par la 2e chaine de la télévision israélienne, de la future construction, par le ministère du Logement, de 25 000 appartements dans la capitale, ‘des deux côtés de la ligne verte’, le leader palestinien Saeb Arekat a adressé un appel aux Etats-Unis, leur demandant ‘d’intervenir pour empêcher le processus’.

Il a indiqué : « Nous dénonçons avec véhémence l’obstination du gouvernement Netanyahou qui poursuit ses efforts colonialistes dans la Palestine occupée ». Et de prétendre qu’un tel projet ‘allait enterrer la solution des deux Etats et priver, de façon systématique, le peuple palestinien de ses droits à l’autodétermination’.

Arekat, qui n’en est plus à une accusation près, a reproché à Israël de ‘chercher par tous les moyens à déjouer tous les efforts entrepris sur la scène internationale pour relancer le processus diplomatique, à quelques jours de la visite du chef de l’AP Mahmoud Abbas à Washington’. Rappelons qu’Abbas sera reçu à la Maison Blanche par le président Donald Trump le 3 mai prochain.

Emettant une fois de plus des propos intransigeants, Arekat a déclaré : « Les USA et les Etats du monde doivent comprendre qu’il n’y aura pas de paix dans la région ni d’accord équitable et large tant que la construction se poursuivra, que l’occupation israélienne ne cessera pas et qu’une solution juste ne sera pas proposée aux réfugiés palestiniens ». Et d’exiger, comme toujours, la libération de tous les détenus palestiniens (qui sont, rappelons-le, des terroristes) et ‘l’établissement d’un Etat palestinien indépendant dont la capitale serait Jérusalem’.