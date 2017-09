L’antisémitisme en Pologne devient très très inquiétant

Le Congrès Juif Européen s’est dit « très préoccupé » par la « hausse dramatique » de l’antisémitisme observé en Pologne, et par la « détérioration » des relations entre le gouvernement conservateur nationaliste polonais et la communauté juive, dans un communiqué publié jeudi. Malgré des relations économiques bilatérales au plus fort, le gouvernement israélien observe avec inquiétude le phénomène et est prêt accueillir rapidement les quelques milliers de juifs de Pologne en Israel.

« Nous avons récemment observé une hausse dramatique du nombre d’incidents antisémites en Pologne, qui semblent coïncider avec la rupture par le gouvernement polonais de la communication avec les représentants officiels de la communauté juive » a regretté Moshe Kantor, le président du CJE, dans le communiqué.

Selon le CJE, cela fait plus d’un an, qu’aucun ministre polonais n’a rencontré de responsable de la communauté juive qui compte environ 10 000 personnes dans un pays de 38 millions d’habitants.

Le Congrès juif européen s’inquiète particulièrement de « slogans fascistes » et des drapeaux des groupes d’extrême droite « apparaissant régulièrement aux cérémonies d’Etat », ainsi que des cas des propos antisémites dans des médias publics et sociaux.

Source: Telavivre