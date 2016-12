L’ancien chef du Mossad critique le gouvernement

L’ancien directeur du Mossad Ephraïm Halevy (entre 1998 et 2002) a critiqué les mesures prises par Israël après l’adoption par tous les membres du Conseil de Sécurité de l’Onu, sauf les Américains qui se sont abstenus, d’une résolution anti-israélienne. Il a estimé que le gouvernement israélien commettait une erreur en ‘radicalisant ses positions’ face à des pays amis comme la Grande Bretagne et la France’ et en annulant certaines rencontres qui avaient été planifiées.

Halevy pense que ‘la communauté internationale ne comprend pas les intentions d’Israël en ce qui concerne la ‘solution des deux Etats’. Il a par ailleurs dénoncé l’adoption de la loi de régularisation en première lecture, estimant qu’il s’agissait d’une ‘contradiction flagrante’ avec cette ‘solution’.

De son côté, l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Dany Ayalon, qui a occupé les fonctions d’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis entre 2002 et 2006, a indiqué que la décision du Conseil de Sécurité de l’Onu concernant les implantations éloignait encore les chances de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien, étant donné ‘qu’elle incitait Israël et les Palestiniens à durcir leurs positions’.