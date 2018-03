L’ancien chef d’Etat-major Benny Gantz pense entrer en politique

Lors d’un colloque à l’Institut Sapir à Sederot, l’ancien chef d’Etat-major Benny Gantz a déclaré “envisager sérieusement une entrée dans la vie politique”, déjà lors des prochaines élections. Il a également précisé n’avoir pas encore d’idée précise de quel côté de l’éventail politique se présenter.

Interrogé sur ce qu’il pense du Premier ministre Binyamin Netanyahou, Benny Gantz a tenu des propos inhabituels par rapport à l’atmosphère “anti-Bibi”: “S’il n’est pas inculpé et s’il remporte les prochaines élections, c’est qu’il mérite vraiment de diriger le pays”. L’ancien chef de Tsahal a rajouté: “J’ai vu de près le Premier ministre à l’oeuvre. Il occupe la fonction la plus difficile du pays, qui est d’être sur le qui-vive 24h/24h et 7 jours sur 7. Il est toujours facile de critiquer celui qui remplit cette mission”. Il s’est toutefois prononcé en faveur d’une limitation du nombre de mandats d’un Premier ministre, quel qu’il soit.

Photo Miriam Alster / Flash