Des lanceurs de cocktails Molotov arrêtés et inculpés

L’information vient d’être autorisée à la publication: les forces de sécurité, en coopération avec le Shin Bet et la police israélienne, ont réussi à mettre la main sur un commando terroriste du village arabe de Bet Annan dont les membres ont lancé ces derniers mois sept bouteilles incendiaires sur des véhicules israéliens sur les routes 443 et 436, près de Guivat Zeev. Les suspects ont été inculpés par le tribunal militaire de Judée et leur garde-à-vue a été reconduite de plusieurs jours. Dans le communiqué publié par le Shin Bet, il est précisé ‘qu’il considère ces actes terroristes comme extrêmement graves et qu’ils mettent en danger des vies humaines’. Il ajoute ‘qu’il poursuivra avec énergie ses opérations, avec Tsahal et la police, afin de débusquer ces réseaux terroristes et de punir ceux qui sont impliqués dans ces attaques’.