Lancement du projet des vols ‘low cost’ vers les États-Unis

Le gouvernement israélien a entériné, dimanche matin, au cours de son conseil des ministres hebdomadaire, le lancement de vols ‘low cost’, à prix réduits, entre Israël et les Etats-Unis avec escale en Islande pour 280 dollars dans chaque direction. Le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz (Likoud), qui est l’initiateur du projet, a donné récemment son accord à la compagnie aérienne islandaise WOW pour qu’elle organise, dès le mois de juin prochain, quatre vols par semaine entre Tel Aviv et Reykjavik. A partir de la capitale islandaise, les passagers poursuivront leur voyage vers neuf destinations différentes d’Amérique du Nord (USA et Canada). Les villes américaines desservies sont New York, Chicago, Miami, Boston, Washington, San Francisco et Los Angeles. Et au Canada, Toronto et Montréal.