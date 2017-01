Lancement d’une coopération Israël-Grèce-Chypre à la Knesset

Le président de la Knesset a tenu ce jeudi, comme prévu, un forum sans précédent auquel étaient invités le président du parlement grec Nikólaos Voútsis et le président de la Chambre des Représentants de Chypre, Demetris Syllouris.

Cette rencontre, qui s’est déroulée devant un public, a permis de débattre sur de nombreux sujets à l’ordre du jour, dont bien entendu la lutte contre l’antisémitisme et les crimes haineux, mais aussi l’aide aux jeunes promoteurs et la coopération régionale dans le domaine de l’eau.

A l’issue de leurs discussions, les trois hommes ont signé un protocole d’accord les engageant à œuvrer en faveur d’une collaboration active entre les trois pays pour faire avancer les projets qu’ils développent et renforcer leurs relations.

Lors de ce forum, la députée Ayelet Nahmias-Verbin (Camp Sioniste), présidente du groupe d’amitié Israël-Grèce, et la députée Yael Cohen-Paran (Camp Sioniste), qui a étudié la crise du climat au Proche-Orient, ont pris la parole.

Dans son discours, Edelstein a annoncé l’ouverture d’une large coopération entre Israël, la Grèce et Chypre, qui sont des pays amis, dans des domaines divers. Il a ajouté : « Nous allons créer des équipes communes à nos parlements qui s’occuperont des questions liées à l’innovation, à l’eau, à l’agriculture, au chômage et au tourisme et nous lancerons des partenariats entre commissions sur l’éducation et la science’.

Le président du parlement chypriote Demetris Syllouris s’est engagé pour sa part à inciter d’autres Etats de la région à coopérer et a invité les équipes à se rencontrer prochainement dans son pays.

Son homologue grec Nikólaos Voútsis a souligné dans son intervention que son pays devait affronter actuellement le grave problème de la pénurie d’emplois pour près de 250 000 scientifiques hautement diplômés qui étaient contraints de quitter leur pays pour trouver du travail ailleurs.