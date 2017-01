L’amirale américaine Michelle Howard en visite en Israël

L’Américaine Michelle Howard, amirale de l’US Navy, qui se trouve également à la tête du commandement militaire de l’Otan, a effectué cette semaine une visite en Israël avec une délégation des forces navales des Etats-Unis. Elle était l’hôte du commandant en chef de la Marine nationale israélienne, le général Eli Charbit, qui lui a fait visiter notamment la base navale de Haïfa. Au cours de sa tournée, la délégation américaine a entendu des comptes rendus sur les opérations de la marine israélienne en méditerranée. La visite de l’amirale Michelle Howard atteste des liens très forts entre Israël et les USA. Elle occupe en effet le 2e poste le plus élevé dans la hiérarchie militaire de la Flotte américaine. Elle est la première femme à avoir atteint ce niveau et elle a sous ses ordres des milliers de combattants qui se trouvent en mer en Europe et en Afrique. La coopération militaire entre les forces navales des deux pays est très importante. Photo Porte-parole Tsahal