L’américain Snap Inc rachète la société israélienne Cimagine Media

À l’aide d’une tablette ou d’un smartphone, l’application Cimagine détermine si un appareil s’adapte à un espace donné.

Des sources rapportent que Snap Inc. acquiert la société israélienne Cimagine Media pour 35 millions de dollars. Seuls quelques millions de dollars ont été investis dans le développement de Cimagine, ce qui signifie que l’exit conduira à un bon rendement pour les actionnaires de la société israélienne.

Snap Inc. est une entreprise de messagerie image. Elle a pour produit l’application mobile multimédia Snapchat et une caméra portative appelée Spectacles.

L’application est devenue populaire car elle permet de modifier les images, principalement en y ajoutant des mini-éléments. L’entreprise Snap Inc. a une évaluation de 30 milliards de dollars à Wall Street IPO, prévue pour le premier trimestre de 2017.

Fondée il y a quatre ans, Cimagine a développé une solution de réalité augmentée (AR) avec des éléments virtuels qui fournissent principalement des informations sur ce qui est devant nous. Ces éléments sont combinés avec l’environnement réel, en temps réel et inter-activement.

Il a été rapporté la semaine dernière que Lumus, une autre société israélienne dans le même domaine avait levé 30 millions de dollars en bourse.

L’acquisition de Cimagine témoigne de l’attrait croissant de la technologie AR.

La solution de Cimagine permet d’utiliser une tablette ou un smartphone pour évaluer si un objet ou un appareil électrique s’adapte à l’espace qu’il doit occuper. Par exemple, lorsque Coca Cola veut placer une machine à boisson non alcoolisée dans une épicerie, la solution de Cimagine permet de trouver le bon endroit pour elle. Il en va de même pour la sélection de meubles de salon et ainsi de suite.

Le PDG Yoni Nevo, un ancien directeur exécutif d’ECI, Nir Daube, Vice-président produit, ancien directeur de Telco Systems, et Ozi Egri, Vice-président R&D, ancien employé de la société israélienne BATM sont les fondateurs de Cimagine.

La compagnie a obtenu la majeur partie de son financement de divers Business Angels. Selon le Registrar of Companies, chacun des fondateurs détient 15% du capital social de Cimagine et recevra donc environ 5 millions de dollars (20 millions de NIS).

Par Tali Tsipori

LE PLUS:

Snap Inc. (anciennement Snapchat Inc.) est une entreprise américaine de photos, basée à Venise, en Californie, aux États-Unis. Ses produits comprennent Snapchat et Spectacles, ses lunettes munies d’une caméra. L’entreprise a été créée le 24 septembre 2016 comme un changement d’image de Snapchat Inc afin d’inclure les Spectacles sous une seule société de caméra.

Source: Globes – http://www.israelvalley.com/news/2016/12/26/52173/l-am-ricain-snap-inc-rach-te-la-soci-t-isra-lienne-cimagine-media