L’ambassadrice d’Irlande convoquée au ministère des Affaires étrangères

L’ambassadrice d’Irlande en Israël Alison Kelly a été convoquée au ministère des Affaires étrangères suite à la participation du maire de Dublin Mícheál Mac Donncha à un meeting anti-israélien à Ramallah le soir même de Yom Hazikaron La-Shoah. L’ambassadrice a également entendu de sévères remontrances à propos de deux résolutions anti-israéliennes votées il y a quelques semaines par la municipalité de Dublin.

Un communiqué du ministère indique: “Cette participation est d’autant plus scandaleuse qu’elle a eu lieu précisément au moment où Israël commémore la Shoah. Le gouvernement israélien espère une réaction officielle du gouvernement irlandais concernant l’attitude de la municipalité de Dublin et de son maire en particulier, qui mènent une campagne de haine et de délégitimation contre l’Etat d’Israël”.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a ordonné la convocation de l’ambassadrice, a lui-aussi condamné la présence du maire de Dublin à cette soirée de haine, soulignant un point particulièrement odieux de cette soirée à Ramallah: “Lors de cette réunion, étaient notamment accrochés aux murs des portraits de l’ancien mufti de Jérusalem Hadj Amin al-Husseini, allié des nazis et ami d’Hitler qui collabora activement avec eux et souhaita l’entrée des nazis en Palestine pour y exterminer les Juifs.

“Je n’ai qu’une seule chose à vous dire, Mícheál Mac Donncha: Honte à vous!”, a écrit le Premier ministre.

