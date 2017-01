L’ambassadeur turc: « Le départ des Juifs vers Israël est une perte pour la Turquie »

Plus de trois-cent personnes ont assisté mardi soir à un colloque consacré à l’histoire des Juifs de Turquie. Parmi les personnalités présentes au Centre Dahan de l’Université Bar-Ilan, le nouvel ambassadeur de Turquie en Israël Kemal Okem. Ce dernier a pris la parole et a remercié Israël pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à sa famille depuis son entrée en fonction.

L’ambassadeur a retracé les grandes étapes de la vie des Juifs dans l’Empire ottoman depuis l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492. Il a rappelé la protection dont ont joui les Juifs auprès des sultans dans l’Empire ottman puis en Turquie mais aussi l’énorme contribution des Juifs au développement de la Turquie jusqu’à ce jour notamment dans le commerce et l’économie.

A ce titre Kemal Okem a déploré le départ de plus en plus de Juifs de Turquie pour Israël qu’il a qualifié de « grande perte pour le pays » tout en précisant qu’ils continuent toujours à préserver leur langue, leurs coutumes et leur culture.

Il n’a toutefois pas indiqué les raisons qui font que les Juifs de Turquie désirent de plus en plus quitter le pays!

