L’ambassadeur iranien à Amman convoqué au ministère des Affaires étrangères

L’ambassadeur iranien à Amman, Mostafa Moslehzadeh, a été convoqué au ministère jordanien des Affaires étrangères pour « éclaircissements ». Cette démarche fait suite aux sévères critiques émises par le gouvernement iranien envers le roi Abdallah II après des propos qu’il a tenus lors de sa visite à Washington. Il avait notamment accusé l’Iran de soutenir le terrorisme et de vouloir créer une continuité territoriale depuis l’Iran jusqu’au Liban via l’Irak et la Syrie.

Le ministère iranien des Affaires étrangères avait réagi en indiquant notamment que le roi Abdallah II avait « commis une erreur stratégique » en tenant ces propos.

A Amman on n’a pas trop aimé la réaction iranienne de « lèse-majesté », d’où la convocation de l’ambassadeur.

