L’ambassadeur d’Israël en Egypte est en Israël

L’ambassadeur d’Israël au Caire, David Guvrin ainsi que le personnel diplomatique israélien ont été rappelés d’urgence à Jérusalem à la fin du mois de décembre et depuis, il n’y sont plus retournés. Selon le Daily Telegraph britannique, le ministère israélien des Affaires étrangères aurait reçu des informations quant à des risques d’attentat contre la personne de l’ambassadeur ou ses collaborateurs et a donc préféré qu’ils ne retournent pas pour l’instant dans la capitale égyptienne. L’ambassadeur travaille donc depuis Jérusalem jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère des Affaires étrangères s’est refusé à tout commentaire.

Photo Hadas Parush / Flash 90