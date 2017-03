L’ambassadeur de Turquie en Israël parle de l’Iran

L’ambassadeur de Turquie en Israël Kamel Okem a accordé une interview au Jerusalem Post. Il a dressé un tableau des relations actuelles entre la Turquie et Israël et a abordé des questions régionales, notamment l’Iran. Il a indiqué que son pays partageait les inquiétudes d’Israël concernant les visées de l’Iran au Moyen-Orient ainsi que de ses intentions nucléaires. Mais il a exprimé le désaccord d’Ankara avec Israël sur la manière stratégique de se mesurer à cette menace: « La question nucléaire est une cause d’inquiétude pour nous tous mais nous pensons qu’il faut certes bloquer l’Iran mais pas l’isoler ».

Photo GPO