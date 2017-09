L’ambassadeur David Friedman parle d’une « occupation supposée »

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a accordé au Jerusalem Post sa première grande interview à un journal israéliendepuis son entrée en fonction. Les questions portaient sur de nombreux sujets bilatéraux et régionaux. Lorsque la question du conflit israélo-palestinien a été abordée, l’ambassadeur a utilisé une expression qu’aucun autre diplomate américain en fonction n’avait encore jamais utilisée: « Je pense que la communauté juive américaine voit Israël de manière assez myope. Pour elle, la droite israélienne est vue comme estimant que la paix n’est pas possible, et la gauche est décrite comme si elle estimait que la fin de l’occupation supposée des territoires permettrait à Israël de devenir une société meilleure ».

Personnellement, David Friedman est très proche idéologiquement et sentimentalement des habitants juifs de Judée-Samarie. Mais en tant qu’ambassadeur, il n’aurait pas utilisé cette expression sans être sûr qu’elle ne sera pas démentie officiellement. Malgré cela, un officiel américain a tenu à préciser que les propsos de l’ambassadeur « ne constituent pas un changement de cap de la politique étrangère américaine ».

Bien évidemment, ces propos ont déplu à Ramallah. Un officiel de l’Autorité Palestinienne a déclaré: « Notre position est que lorsqu’une personne occupe une fonction officielle, par exemple ambassadeur, elle ne doit plus parler en son nom personnel. M. Friedman devrait réaliser que le fait de nier les faits ne veut pas dire qu’ils n’existent pas (à bon entendeur…). Ce monsieur possède un important actif d’attaques contre les droits nationaux du peuple palestinien, il a lui même participé au financement de constructions illégales et a assisté à des cérémonies célébrant l’occupation israélienne. Nous appelons l’Administration américaine de clarifier sa position ».

