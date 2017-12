L’ambassadeur David Friedman félicite le président Donald Trump

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël a tenu lui-aussi à féliciter le président Donald Trump pour sa déclaration de mercredi soir. Il a souligné avec raison le leadership du président américain « qui a tenu bon face aux critiques et menaces venues du monde entier et a pris une décision qui va dans le sens de la vérité et de la justice »: « Jérusalem est aujourd’hui la capitale d’Israël tout comme elle le fut il y a 3.000 ans ».

A l’opposé, les réactions en Europe sont irrationnellement négatives. La ministre des Affaires étrangères Federica Mogherini, qui s’était déjà exprimée mercredi, a surenchéri jeudi en avertissant que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël « risquait de faire revenir le monde à une situation plus sombre encore que celle que nous vivons actuellement »!! Et comme toujours avec cet équilibrisme de mauvais aloi, elle a appellé toutes les parties à la « désescalade »…

