L’ambassadeur américain fait ses adieux à la Knesset

Le Lobby des relations Israël-Etats-Unis à la Knesset, dirigé par les députés Nahman Shaï (Camp Sioniste) et Avraham Neguise (Likoud), a pris congé ce mardi de l’ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, qui va quitter ses fonctions avec l’arrivée du nouveau président élu Donald Trump à la Maison Blanche.

Au cours de la cérémonie organisée en l’honneur du diplomate, le président du parlement israélien Youli Edelstein s’est exprimé en des termes très chaleureux, déclarant notamment ; « Dans les relations entre deux Etats ou en politique, rien n’est vraiment noir ou blanc. Certaines périodes étaient meilleures, d’autres moins bonnes et il y a eu des rencontres qui n’ont pas été une réussite ».

Il a ensuite salué l’aide militaire américaine accordée à Israël dans le cadre d’un accord renouvelé. Edelstein a félicité Dan Shapiro pour sa maitrise de la langue hébraïque avant d’indiquer : « Nous ne vous avons pas toujours rendu la vie facile. Vous êtes un homme de stabilité et un représentant loyal des Etats-Unis ».

Le chef de l’opposition Itshak Herzog, leader du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, a estimé pour sa part que le comportement de Shapiro donnait envie de poursuivre la coopération avec lui. ‘Il y avait quelque chose dans votre attitude qui nous a profondément touchés’, a-t-il souligné, affirmant que l’ambassadeur américain était devenu ‘un personnage influent dans le public israélien’.

De son côté, Dan Shapiro a déclaré que ‘lorsque l’histoire des relations entre Israël et les USA serait écrite, tout le monde comprendrait que leurs liens s’étaient renforcés ces dernières années dans le domaine de la sécurité, de la technologie, à l’Onu et en temps de guerre’.

Il a ajouté ; « Nous avons connu un grand développement dans nos relations économiques et le Congrès et la Knesset y ont largement contribué ». Tout en admettant qu’il y avait eu des controverses et des désaccords, il a précisé que ‘c’était naturel entre deux Etats si proches comme Israël et les Etats-Unis’.