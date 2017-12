L’Ambassade Chrétienne à Jérusalem félicite le président Trump

Dr. Jürgen Buhler, président de l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem a salué sans équivoque la déclaration attendue du président américain: « Nous nous associons à la joie du peuple juif qui voit enfin Jérusalem obtenir la reconnaissance qui lui revient. Cette initiative aurait dû être prise depuis longtemps, car Jérusalem est le coeur de l’identité nationale et historique du peuple juif ».

A l’opposé, et c’est un comble, la députée Tamar Sandberg (Meretz), invitée sur un plateau de télévision a exprimé sa « vive inquiétude » à propos de cette reconnaissance et a espéré que Jérusalem soit un jour redivisée et qu’une partie devienne la capitale d’un Etat ‘palestinien’ qu’elle a appelé de ses voeux!

Photo Illustration