Quand l’ambassade américaine sera-t-elle transférée à Jérusalem ?

Dans une interview accordée dans la nuit (heure israélienne) à la chaine américaine Fox News, le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré que ‘les relations entre les USA et Israël étaient revenues à la normale après son entrée à la Maison Blanche’. ‘Elles ont été restaurées dès que j’ai prêté serment’, a-t-il souligné.

Concernant le transfert de l’ambassade US de Tel Aviv à Jérusalem, promis pendant sa campagne, Trump a préféré se montrer prudent et réservé, indiquant seulement qu’il était encore ‘trop tôt pour en parler’.