 »L’alya nous concerne tous »: Rabbanite Tova Eliahou

Le Rishon Le Tsion Harav Morde’haï Eliahou, zatsal, a laissé une empreinte indélébile et son épouse la Rabbanite Tsvia s’efforce au quotidien de continuer à porter ses enseignements.

La famille Eliahou se distingue en particulier par son amour du peuple d’Israël et l’attention qu’elle sait accorder à chacun. Et les olim sont dans leur cœur aussi!

LPH a rencontré la Rabbanite Tova Eliahou, l’épouse du Rav Shmouel, Grand Rabbin de Tsfat. Elle a décidé de s’engager pour les olim de France. Elle nous explique pourquoi et comment.

Le P’tit Hebdo: Nous connaissons bien votre époux, le Rav Shmouel Eliahou. Il accomplit un travail remarquable à Tsfat et même au-delà. Et vous, que faites-vous?

Rabbanite Tova Eliahou: J’occupe déjà la fonction d’épouse du Rav, ce qui est un rôle en soi! Parallèlement, je suis directrice d’une midracha pour filles à Tsfat: Te’helet Mordehai, d’après le nom du Rav Morde’haï Eliahou, zatsal. J’ai par ailleurs un certain nombre de projets à Jérusalem.

J’ai également décidé de me préoccuper de l’alya des Juifs de France. Cela me tient à cœur et la situation actuelle m’attriste.

Lph: Qu’est-ce qui vous attriste?

Rabbanite T.E.: J’entends beaucoup de témoignages qui montrent que des centaines de Juifs de France veulent monter en Israël mais y renoncent en raison de craintes pour leur parnassa. En particulier, je constate que l’absence de reconnaissance de certains diplômes est un obstacle important. En raison de ces difficultés, nous perdons des Juifs et des familles de qualité qui viendraient enrichir par leur présence la terre d’Israël. Cela m’attriste de m’apercevoir, que c’est l’Etat d’Israël, lui-même, qui au lieu d’être un moteur devient un frein pour l’alya. C’est absurde!

Lph: Que souhaitez-vous faire pour remédier à cette situation?

Rabbanite T.E.: Le Rav et moi avons des contacts avec un certain nombre de députés, notamment du parti Habayit Hayehoudi. Je souhaite organiser une rencontre dès le lendemain de Souccot avec ces derniers. Je veux pouvoir agir concrètement pour que nous levions les obstacles qui sont le fait de l’Etat d’Israël.

Lph: Comment expliquez-vous que ces questions mobilisent si peu les partis politiques?

Rabbanite T.E.: Je ne comprends pas! Il y a un tel potentiel chez les Juifs de France, je ne sais pas pourquoi nous n’assistons pas à un vrai mouvement vers eux. C’est un des points que je commencerai par éclaircir lors de cette rencontre: pourquoi le sort des olim de France n’a-t-il pas une place plus centrale dans le débat politique.

Lph: Le fait que le gouvernement soit de droite change-t-il quelque chose?

Rabbanite T.E.: Je le crois. Nous avons encore du chemin, mais de grandes choses sont en train d’être accomplies. Je pense surtout au travail de la ministre de la justice Ayelet Shaked, une femme qui symbolise des valeurs fondamentales et qui œuvre pour une justice plus droite. Aujourd’hui on assiste à la réalisation de tant de prophéties. On ne peut être qu’optimiste.

Lph: Et sur le plan individuel, la société israélienne est-elle prête à accueillir ces olim?

Rabbanite T.E.: Un des signes de la Délivrance est le Rassemblement des exilés. De ce fait, chacun doit prendre une part active dans l’encouragement à l’alya et dans l’aide à l’intégration. Le Rav et moi voyageons beaucoup dans les communautés d’Amérique du Sud. On nous invite. Et D’ merci cela porte ses fruits. Beaucoup font leur alya. Ils sont nos frères! Chacun doit prendre sa part à l’alya.

Nous devons nous poser la question de savoir si nous n’avons pas un voisin qui a besoin qu’on le soutienne dans son installation. L’alya doit être l’affaire de tous. Aujourd’hui peut-être les Israéliens sont-ils trop plongés dans leur quotidien et les problèmes sécuritaires. Mais placer les olim au cœur de notre société est d’une importance vitale aussi bien pour eux que pour nous

Lph: Quels sont vos vœux pour 5778?

Rabbanite T.E.: Que nous sentions que nous ne sommes qu’un seul corps. Ainsi, nous nous soucierons beaucoup plus de notre prochain.

Propos recueillis par Avraham Azoulay