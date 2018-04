L’alya avec le Keren Layedidout: Un accompagnement complet

C’est en 1983 que le Rav Yehiel Eckstein fonde le Keren Layedidout. A travers cette association, il voulait apporter une aide sociale, sécuritaire et identitaire aux Juifs en Israël et dans le monde.

A l’initiative de nombreux projets pour les populations défavorisées en Israël, le Keren Layedidout propose parallèlement, une aide importante aux candidats à l’alya.

Nous avons voulu en savoir davantage avec Ouriel Saada, directeur au Keren Layedidout pour l’alya de France et de Belgique.

Depuis quand le Keren Layedidout s’occupe-t-il d’alya?

Ouriel Saada: Le Keren Layedidout a toujours accordé une grande importance à l’encouragement de l’alya. Pendant de très nombreuses années, cela s’est traduit par une aide financière conséquente à l’Agence Juive directement.

Cela fait presque trois ans maintenant, que le Keren Layedidout propose une formule qui permet d’effectuer son alya par son intermédiaire. Nous souhaitons permettre à tous les olim d’effectuer une alya dans des conditions optimales.

Comment cela fonctionne-t-il?

O.S.: Une fois l’éligibilité à l’alya confirmée par l’Agence Juive, les candidats à l’alya s’adressent à nous pour toute la suite des événements. Nous possédons un bureau à Paris et deux envoyés d’Israël qui se déplacent dans la capitale et en Province pour rencontrer les personnes intéressées. Nous faisons des soirées d’information mais aussi, bien entendu, des rendez-vous individuels. Nous sommes présents pour toutes les questions et pour répondre à tous les besoins des candidats à l’alya avant le grand départ.

Nous prenons en charge le billet d’avion pour Tel Aviv. Des représentants du Keren Layedidout sont présents à l’aéroport Roissy, à Paris, le jour de l’alya et d’autres attendent les olim à l’aéroport de Ben Gourion. Ainsi le débarquement se fait plus en douceur pour ces personnes qui commencent une grande et belle aventure, qui peut aussi être source de quelques angoisses!

Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’alya avec le Keren Layedidout?

O.S.: C’est l’accompagnement que nous proposons aux olim depuis la France et surtout pendant les six premiers mois de leur alya. Tout de suite après leur arrivée, nous les réunissons pour un séminaire qui leur donne les informations nécessaires sur le système de santé en Israël, le Bitouah Leumi, l’éducation, la gestion du budget, etc. Des associations comme AMI ou Qualita sont également présentes et des intervenants experts dans ces domaines interviennent.

Nous pouvons également mettre en relation anciens et nouveaux olim lorsque ces derniers ont des interrogations très spécifiques, par lesquels les premiers ont pu passer.

Nos équipes sont à la disposition des olim et nous les mettons en relation directe avec les coordinateurs d’alya de la ville où ils s’installent. Un mois après l’alya, notre département intégration envoie des représentants au domicile de chaque olé pour s’assurer que tout se passe pour le mieux.

Enfin, en plus des aides gouvernementales (sal klita), le Keren Layedidout octroie une bourse financière à chaque olé, en fonction du nombre de personnes par famille et sans distinction suivant les ressources financières des olim.

L’alya avec le Keren Layedidout en chiffres?

O.S.: Plus de 750 000 personnes ont pu faire leur alya grâce à l’aide financière du Keren Layedidout à l’Agence Juive. En 2016, 20% des olim francophones ont fait leur alya avec nous et en 2017, 25%. En tout, 30% des olim dans le monde passent par le Keren Layedidout pour leur alya. Nous savons que ces chiffres sont appelés à augmenter avec la notoriété croissante de la branche alya et intégration du Keren Layedidout.

Le Mot du Rav Yehiel Eckstein, Président du Keren Layedidout: ”L’alya est et a toujours été une composante essentielle du renforcement de la société israélienne. Les olim de France ont vécu ces dernières années l’antisémitisme renaissant. Je suis heureux de constater qu’ils ont choisi de faire leur alya avec le Keren Layedidout, qui leur prodigue un soutien pendant toute la durée de leur alya et de leur intégration. A l’aube du printemps, je suis persuadé que l’alya va connaitre un renouveau important, dans les maisons d’Israël. Je souhaite de tout mon cœur que les olim de France, comme ceux des 26 autres pays que nous aidons à faire leur alya, puissent s’intégrer rapidement dans la société israélienne. Pessah cacher ve sameah!”.

Pour aller plus loin:

www.yedidout.org

Tel: 01-83809555

FB: Keren Layedidout