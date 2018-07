L’Allemagne médiateur entre le Hamas et Israël concernant des échanges de prisonniers?

Le journal Al-Hayat a publié un rapport mercredi soir sur l’implication de l’Allemagne dans des négociations indirectes entre Israël et le Hamas au sujet d’un accord d’échange de prisonniers.

Selon le quotidien arabophone Al-Hayat, basé à Londres, deux israéliens détenus par le Hamas mais supposés encore en vie ainsi que les deux corps des soldats de Tsahal retenus à Gaza seraient libérés en échange de prisonniers arabes palestiniens, peut-être une cinquantaine, notamment ceux déja libérés dans l’accord Shalit mais de nouveau arrêtés depuis. L’Allemagne tiendrait des réunions avec le Hamas depuis trois ans et pourrait jouer le rôle de médiateur comme lors des négociations pour la libération de Gilad Shalit, a indiqué une source anonyme au quotidien Al-Hayat. Le rapport ne fourni aucun détail sur les progrès des négociations, mais note qu’Israël et l’Egypte, qui joue le rôle d’exécuteur, font confiance à la médiation allemande. Les corps des soldats de Tsahal, Hadar Goldin et Oron Shaul sont détenus par le Hamas, depuis l’opération militaire israélienne Bordure Protectrice lancée à Gaza en 2014 et deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed portés disparus à Gaza, seraient également détenus par le Hamas.

Dans le passé, la Croix-Rouge a exhorté plus d’une fois le Hamas à faire le jour sur la situation des ressortissants israéliens portés disparus à Gaza mais le groupe terroriste a toujours refusé de se conformer à ses obligations en vertu du droit international et a, même interdit à la Croix-Rouge de rendre visite aux Israéliens disparus. Comme l’avait aussi publié le journal libanais Al Akhbar fin juin, le Hamas exigerait en sus de l’échange de prisonniers, une amélioration économique à Gaza, une route maritime entre Gaza et Chypre supervisée au niveau international et un cessez-le-feu à long terme au cours duquel le « siège » de Gaza serait levé.

