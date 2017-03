L’AIEA met en garde contre le programme nucléaire de la Corée du Nord

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique Yukiya Amano a mis en garde la communauté internationale contre un développement inquiétant du programme nucléaire nord-coréen. Il a affirmé au Wall Street Journal que la Corée du Nord a doublé depuis quelques années la surface des installations qui produisent de l’uranium enrichi. « La situation est très problématique » a indiqué Yukiya Amano, ce qui en langage non-diplomatique veut dire que la situation est très inquiétante.

En 2016, Pyong Yang a effectué deux essais nucléaires et seize tirs d’essai de missiles balistiques de longue portée. Selon le directeur de l’AIEA, la dictature communiste travaille actuellement sur le développement de missiles intercontinentaux à tête nucléaire pouvant atteindre les Etats-Unis.

Le président Donald Trump est conscient de ce problème et envisage d’inposer de nouvelles et lourdes sanctions contre le régime du tyran fou Kim Kong-un, y compris dans le domaine de l’approvisionnement alimentaire. Des sanctions sont également envisagées contre les entreprises et banques chinoises qui continueraient à collaborer avec la Corée du Nord.

Vendredi dernier, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson avait indiqué que « toutes les options sont sur la table y compris l’option militaire ».

Rappelons que la Corle du Nord a fabriqué l’arme nucléaire de manière dissimulée malgré un accord signé avec l’Administration Bill Clinton…

Photo Wikipedia