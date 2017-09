L’aide Américaine aux Palestiniens devrait être gelée en 2018 !

Le Sénat Américain a donné son feu vert à la loi « Taylor Force » en l’ajoutant au budget des opérations extérieures pour l’année 2018. Dans les faits, cela signifie que les Etats-Unis vont stopper de verser l’aide financière aux Palestiniens jusqu’à ce que L’Autorité Palestinienne cesse de verser des salaires aux terroristes emprisonnés ou aux familles des terroristes morts durant leur attaque……Détails…….

Le projet de loi a été nommé d’après Taylor Force (Photo ci-dessus), un ancien officier de l’armée des États-Unis qui a été tué lors d’une attaque au couteau dans la ville de Tel Aviv en 2016, alors que Taylor se promenait sur la promenade de Jaffa.

La loi « Taylor Force » a été approuvée le mois dernier par le Comité des relations extérieures du Sénat.

Cependant, le commanditaire original de la loi, le sénateur Lindsey Graham (Républicain) craignait qu’en raison du calendrier serré auquel le Sénat était confronté au cours des prochaines semaines, le délai de mise en vigueur de la loi ne prenne effet au cours du prochain exercice financier.

Graham a donc décidé jeudi de rattacher la loi Taylor au budget des opérations à l’étranger, qui a été approuvé par le Comité des crédits du Sénat jeudi.

Du coup, la loi devrait entrer en vigueur début 2018 !

Autrement dit, dans 3 mois, les Palestiniens ne toucheront plus un cent des Etats-Unis !

Un rapport avait révélé que plus de la moitié du budget annuel de L’Autorité Palestinienne est consacré aux versements des salaires des terroristes, soit 1 milliard de dollars ces quatre dernières années.

Les Etats-Unis ont mis la pression sur les Palestiniens pour qu’ils cessent ces versements mais Mahmoud Abbas aurait déclaré lors de son voyage aux États-Unis le mois dernier : « Je n’ai pas l’intention de cesser de payer les salaires aux familles des prisonniers et des martyrs, même si cela signifie que je dois perdre mon poste « .

