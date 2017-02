L’agriculture, l’autre définition du sionisme. Ouri Ariel

A l’occasion de Toubichvat et pour mieux comprendre les coulisses de l’agriculture en Israël, LPH est allé à la rencontre d’Ouri Ariel, ministre de l’Agriculture.

Chef du parti Ihoud Leumi, qui s’est allié avec Habayit Hayehoudi pour les élections, Ouri Ariel en est à son second mandat de ministre. Sous le précédent gouvernement, il avait le portefeuille du logement, aussi très lié avec la terre d’Israël, celle qu’il veut défendre en priorité dans son agenda politique.

Ministre de l’agriculture depuis près de deux ans, il nous livre sa vision de ce domaine d’activité, l’actualité de son ministère et ses croyances pour l’avenir.

Le P’tit Hebdo: Quelle est votre définition de l’agriculture israélienne?

Ouri Ariel: L’agriculture israélienne est spécifique et unique, en ce sens, que selon moi, elle commence avec la Torah et toutes les mitsvot qui sont liées à la terre. J’ajouterais aussi toute la partie, intégrée dans mon ministère, consistant à l’interdiction de faire souffrir les animaux (tsaar baalé haïm).

L’agriculture israélienne continue avec les nombreuses parties du Tana’h qui nous exposent des tableaux du végétal et du monde animal, et qui nous en livrent certains secrets ainsi que leur signification symbolique et réelle.

L’agriculture israélienne c’est aussi le sionisme, le retour sur notre terre, ce qui constitue une valeur fondamentale. En pratiquant cette activité sur notre terre et en la hissant au rang de modèle mondial, nous montrons au monde entier que »la Torah sort de Tsion » (Ki miTsion tétsé Torah).

Lph: L’agriculture israélienne est-elle considérée comme un modèle à l’étranger?

O.A.: Oui, notre pays est très fort dans ce domaine. Nous avons, par exemple, les vaches laitières qui produisent le plus de lait au monde! Déjà, Golda Meïr, dans les années 50, quand elle était ministre des affaires étrangères, avait décidé de faire de l’agriculture un fleuron. Un pays jeune, mais au savoir agricole considérable, qui devait, selon elle, aider le monde entier à se développer dans ce domaine. Et c’est ce que nous faisons depuis. Les technologies agricoles israéliennes, les innovations en matière de variété de fruits et de légumes sont appréciées du monde entier.

Ce sont parfois les Etats étrangers, eux-mêmes, qui viennent nous solliciter. Comme la Californie, par exemple, qui nous demande beaucoup d’aide et de formation dans le domaine de la gestion de l’eau.

C’est pour nous une fierté, incontestablement.

Lph: Vous-même en tant que ministre, vous avez déjà été en visite officielle dans plusieurs pays.

O.A.: Effectivement et non des moindres. Je me suis rendu en Russie, en Inde et nous travaillons aussi à un rapprochement avec la Chine. Ce sont des pays immenses avec des étendues agricoles aux superficies impressionnantes. Eh bien, ils tendent vers nous une oreille attentive et s’intéressent de près à ce que nous leur proposons. Lorsque j’ai été en Russie, la presse n’a parlé que du drone offert au premier ministre Medvedev. Mais l’essentiel dans cette visite, qui a été éclipsé par ce détail monté en épingle, c’est que nous avons conclu avec la Russie un accord commercial de 12 milliards de dollars, soit 40 milliards de shekels! C’est le rêve de tout agriculteur de voir ses produits s’écouler sur des marchés importants, nous y travaillons.

Nous avons l’intention de développer ce genre d’accord avec l’Inde, la Chine et d’autres pays. J’insiste sur le fait remarquable, que notre pays, petit par sa taille, puisse approcher de telles puissances et de telles immensités géographiques et démographiques, et ce aussi grâce à son agriculture.

Lph: L’agriculture israélienne est-elle une composante de la hasbara, de ce travail que les diplomates effectuent auprès des capitales et des instances internationales?

O.A.: L’agriculture, la coopération agricole, font aussi partie des discussions lors des forums internationaux et des visites officielles. Proposer une coopération agricole fait partie des missions que nous portons. J’espère, d’ailleurs, que le sujet sera évoqué lors du prochain déplacement du Premier Ministre aux Etats-Unis ainsi qu’en Australie. Notre agriculture nous permet, sans l’ombre d’un doute, de nous présenter sous un jour attrayant pour beaucoup de nations qui nous jugent défavorablement.

Lph: Pourtant, tous ces pays avec lesquels nous entretenons de bonnes relations de coopération économique et commerciale, ne font pas pencher la balance en notre faveur sur le plan diplomatique, notamment à l’ONU. Comment expliquez-vous cette apparente contradiction?

O.A.: Je ne l’explique pas… C’est, à mon sens, de l’hypocrisie, doublée d’un antisémitisme à peine dissimulé. C’est tout à fait aberrant de constater que l’Europe et l’ONU sont occupées à condamner Israël, alors que des populations entières sont massacrées en Syrie, au Rwanda et dans tant d’autres endroits dans le monde.

Lph: Etes-vous inquiet des mouvements de boycott, de l’étiquetage des produits de Judée-Samarie, voté par l’Europe?

O.A.: Le boycott est réel. Nous ne pouvons pas le nier. D’ailleurs, les agriculteurs qui en sont victimes, reçoivent des dédommagements du gouvernement. Nous ne les abandonnons pas.

Ceci étant, même s’il demeure un obstacle, ce boycott possède une influence marginale sur les exportations agricoles du pays. Il nous revient de faire en sorte que cela reste minime. Nous devons continuer de promouvoir nos produits partout.

Lph: Quels sont les sujets sur lesquels vous avez avancé depuis votre arrivée au poste de ministre de l’agriculture?

O.A.: Je travaille à faciliter au maximum la vie, compliquée, des agriculteurs. C’est pourquoi, nous avons décidé de réduire le coût des travailleurs étrangers. Pour ce faire, nous avons diminué la fiscalité et favorisé les conditions financières pour de telles embauches.

Par ailleurs, nous agissons sur le prix de l’eau, donnée centrale du travail d’agriculteur. Apres neuf années d’augmentation, nous avons réduit d’un tiers son coût au mètre cube.

Enfin, et pour ne citer que ces trois exemples, nous élaborons un projet de loi pour obliger toutes les chaines de supermarché à communiquer sur le coût d’achat et le coût de revient des fruits et légumes. Nous voulons ainsi mieux protéger les agriculteurs qui doivent parfois négocier durement, et les consommateurs, sur lesquels les prix peuvent être répercutés avec excès. Nous réfléchissons même à fixer le prix de ces denrées alimentaires par décret, comme c’est le cas pour le lait et le pain.

Lph: M. le ministre, au moment où nous avons cet entretien, vous vous trouvez à Amona, alors que l’expulsion des habitants y est imminente. Comment vous sentez-vous?

O.A.: Je me sens très mal. Je connais Amona depuis ses premiers jours, si ce n’est même avant que ce village n’existe. J’ai participé aux discussions relatives à sa création. Je me sens très mal, que cette expulsion se produise alors que nous sommes au gouvernement.

Lph: Où avez-vous failli?

O.A.: Je ne pense pas que nous ayons faillis. Habayit Hayehoudi s’est battu d’arrache-pied pour sauver le yichouv. Le gouvernement, dans son ensemble, a agi avec beaucoup de détermination et a fait tout ce qui était en son pouvoir. C’était une voie sans issue…

Lph: Quel est votre message pour les habitants d’Amona, dont certains vous tiennent rigueur de leur sort?

O.A.: Ceux qui nous en tiennent rigueur sont minoritaires, les habitants d’Amona savent ce que nous avons fait pour eux. Je veux leur rendre hommage, ils sont de véritables héros. Grace à eux, nous sommes en train de faire passer la »loi de régularisation » (‘hok Aassdara), qui va permettre de sauver des milliers d’habitants de Judée-Samarie! Ils ressentent sûrement qu’ils ont été sacrifiés mais leur lutte n’aura pas été vaine. Il y a encore quelques années seulement, personne n’aurait imaginé pouvoir passer une telle loi à la Knesset. Je suis confiant, elle sera adoptée.

Je veux aussi dire aux habitants d’Amona que nous sommes et nous resterons près d’eux. Le Premier Ministre a annoncé la création d’un nouveau yichouv pour eux dans les semaines à venir. Nous y veillerons et nous nous assurerons que les expulsés d’Amona ne manquent de rien. Nous ne désespérons pas: sur la terre d’Amona, le drapeau d’Israël continuera de flotter et les Juifs continueront à habiter!

Lph: Pour finir, quelle est pour vous la signification de Toubichvat?

O.A.: C’est un jour lors duquel nous prêtons une attention encore plus importante à notre terre. Chaque jour, nous devons planter des arbres et louer les fruits d’Israël. Mais Toubichvat en particulier, nous manifestons notre présence sur cette terre et nous louons D’ de nous avoir gâtés de ses trésors, que représentent la terre où nous plantons ce jour-là des arbres et les fruits que nous mangeons en prononçant des bénédictions.

Guitel Ben-Ishay

Photo by Gershon Elison/Flash90