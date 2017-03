L’âge d’or. Avraham Azoulay

Lendemain de fête. Chaque retour à la « normale » est une nouvelle aventure. Il semblait que Pourim ne durait qu’un jour, accompagné de deux lectures de Meguila. Pas du tout. Ce serait plutôt quelques semaines, entre les préparatifs, accompagnés d’hésitations, d’échanges, de réflexions, d’interrogations, d’achats …Et ce fameux méga jour qui commence en dehors des « murailles » de Jérusalem et se termine deux jours plus tard à l’intérieur. Sans parler des écoles où l’ambiance « vacances » est déjà présente depuis deux semaines. Enfin, nous voilà de retour, les esprits plus ou moins clairs. Chacun a fait son plein de famille, d’amis, de détente, de rigolade…

A l’extérieur d’Israël aussi, le « venaafoh’ou » s’est fait ressentir jusque dans les terrains de foot! En effet, de l’avis de tous les analystes, quelque chose de miraculeux se serait déroulé à Barcelone. Y’a-t-il eu un miracle, visible à l’œil nu pour les espagnols? Pour rappel, le PSG avait gagné le match aller 4/0. Au match retour le club parisien était mené sur un score de 3/1 jusqu’à la 88eme minute avant de perdre finalement sur le score de 6/1 quelques minutes plus tard. Depuis, de nombreuses statistiques sont sorties pour dire que jamais de l’histoire un club qui avait gagné 4/0 au match aller, parvenait à se qualifier au match retour. Le BARÇA nous aura à tous donné une leçon d’Emouna, de »Baraka »! Certains dans la vie se battent jusqu’au bout, pensant qu’ils vont y arriver, malgré tous les obstacles. D’autres baissent les bras, par manque de force, et perdent ainsi le match.

Eh bien, en observant les personnes qui autour de moi révèlent le plus d’optimisme, je remarque que la tranche senior est pour nous un exemple de dynamisme et de volonté malgré toutes les difficultés de santé, de langue, ou de l’euro. Quand vous les rencontrez dans la rue, lors d’une reunion, vous ne recevez que des éloges et des bénédictions. Ils sont présents en majorité dans les évènements organisés et gardent sur eux ce sourire bienveillant et encourageant. Ils sont aussi de vrais fidèles lecteurs du P’tit Hebdo, attentifs à tous les changements depuis 15 ans. Alors, nous nous penchons vers vous dans ce numéro, pour vous remercier et vous renforcer dans votre dynamisme impressionnant, dans toutes les villes d’Israël. Chacune de vos action ou association, surprend, tant par leur créativité que par leur réactivité. Chapeau mesdames et messieurs de l’âge d’or!

Avraham Azoulay