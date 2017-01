L’administration Trump élabore sa politique étrangère

L’administration Obama n’a pas pris officiellement position sur la décision du gouvernement israélien qui a donné son aval pour la construction de centaines d’unité de logement en Judée-Samarie. Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer, interrogé sur ce sujet, a répondu que l’équipe chargée des affaires étrangères était en train de se mettre en place et que Donald Trump et Binyamin Netanyahou débattraient de cette question au cours de leur rencontre à Washington prévue le mois prochain. Il a ajouté que le président Trump se sentait lié par sa promesse d’améliorer les relations entre les USA et Israël