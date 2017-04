L’administration Trump dénonce la faiblesse du gouvernement Obama

La Maison Blanche a accusé le régime syrien et le président Bachar El Assad d’être responsables de l’attaque chimique perpétrée sur la province d’Idlib, qui aurait fait une centaine de morts. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une opération ‘répréhensible qui ne pouvait être ignorée du monde civilisé’. Pour l’administration Trump, ce raid serait le résultat de la ‘faiblesse’ du gouvernement précédent. C’est ce qu’a indiqué Sean Spicer, l’attaché de presse de la Maison Blanche, mettant en cause le président Barack Obama. Il a ajouté que ‘ce dernier avait déclaré en 2012 qu’il établirait une ‘ligne rouge’ contre l’utilisation des armes chimiques et n’avait rien fait par la suite’. Spicer n’a donné aucune indication sur la façon dont Donald Trump comptait réagir à l’attaque, se contentant de dire que le président avait abordé la question ce mardi avec son équipe de sécurité nationale.