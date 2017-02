L’administration fiscale détiendrait suffisamment de preuves pour condamner Bar Refaeli

L’enquête pour fraude fiscale menée depuis 2015 accuse Bar Refaeli et sa mère, Tzipi Refaeli d’évasion fiscale. Les preuves accumulées jusqu’ici menacent de condamnations pénales les deux femmes…

Depuis 2015, Bar Refaeli et sa mère ont été convoquées à six reprises et ont nié catégoriquement toutes les allégations. L’enquête initiée en 2015 s’est focalisée sur les années 2005, de 2007 à 2009 et de 2009 à 2012. Selon Udi Barzily l’avocat Bar Rafaeli, la star n’étant pas résidente fiscale du pays pour n’y séjourner que moins de 183 jours par an durant ces périodes, elle est de facto exonérée de payer des impôts en Israël. Udi Barzily a déclaré: « Il n’y a rien dans ce cas qui justifie un acte d’accusation, d’ailleurs, il n’y aura pas d’accusation parce qu’il n’y a rien ».

Cependant Bar Refaeli est également soupçonnée d’avoir reçu des avantages en nature sous la forme d’appartements résidentiels et encore de véhicules de luxe dont la valeur dépasse le millions de shekels et qui sont censés être déclarés comme revenus imposables. La star est aussi accusée d’avoir vécu dans un appartement des tours YOO ( à Tel Aviv) loué au nom de son frère, pour ne pas posséder de lieu de résidence en Israël. Ensuite Bar Refaeli déménage dans un autre appartement dont le contrat de location a cette fois été signé par sa mère pendant trois ans, toujours afin d’éviter un lieu de résidence en Israël. Tzipi Refaeli, sa mère, est également soupçonnée d’avoir fait de fausses déclarations d’impôt aux autorités.

Contrairement à la police qui provoque une inculpation, l’administration fiscale ne fait que transmettre les rapports et les preuves au procureur de l’Etat sans faire de recommandation mais l’administration fiscale dit détenir assez de preuves pour faire condamner les deux femmes…