La veuve de Yoni Netanyahou en colère contre Ehoud Barak

Beruria Shaked-Okun, celle qui fut l’épouse de Yoni Netanyahou hy”d au moment de l’Opération Entebbe est très en colère contre l’ancien Premier ministre Ehoud Barak. Ce dernier va sortir un livre autobiographique “My Country, My Life: Fighting for Israel, Searching for Peace” dans lequel il évoque toute sa carrière militaire et politique. Mais dans sa volonté constante de porter atteinte à Binyamin Netanyahou et sa famille, il évoque des éléments de la vie privée du couple Yoni et Beruria Netanyahou, qu’il connaissait ainsi que sur les relations de la famille Netanyahou avec la veuve après la mort de l’officier.

“Il s’agit d’un manque de tact et de sensibilité envers ma vie privée, ainsi que de cynisme et de manipulation au service de cette politique tant détestée”, accuse la veuve de Yoni. “Si quelqu’un veut vraiment savoir qui était Yoni Netanyahou, il faut qu’il lise ‘Les lettres de Yoni’ que son frère Binyamin a recensées et condensées dans un livre”, rajoute Beruria Shaked-Okun.

La famille Netanyahou n’a pas encore réagi aux passages qui la concernent dans ce livre écrit par Ehoud Barak.

Photo Facebook