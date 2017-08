La Tsniout en question

Le P’tit Hebdo:

Cher Rav, on entend souvent dire que l’éducation à la Tsniout est un grand défi lancé à notre génération. Convient-il de se montrer plus souple avec nos petites filles et nos jeunes filles afin de ne pas les braquer ?

Réponse :

Le domaine que votre question recouvre étant très vaste, il va de soi que je ne pourrai aborder dans le cadre de ma réponse que les points qui me semblent les plus importants.

En premier lieu, il me semble que l’éducation à la Tsniout, ainsi que celle à de nombreuses autres valeurs essentielles, doit commencer dès la prime enfance, et ce, pour les deux principales raisons suivantes : d’une part, il est nécessaire d’être convaincu que la Tsniout ne se résume pas au fait de se conformer à un règlement purement formel, mais qu’elle reflète un état d’esprit et une façon d’être dont nos enfants doivent être imprégnés dès leur plus jeune âge. Au-delà de la tenue vestimentaire qu’elle impose, la Tsniout, en effet, est la preuve que la personne qui en respecte les lois dispose d’un monde intérieur riche et suffisamment bien construit pour ne pas avoir besoin, afin d’être légitimée par autrui dans son être, de montrer plus qu’il ne faut de son enveloppe corporelle. Je dirais que la Tsniout est l’apanage de ceux et celles qui ont compris que l’essentiel est ce que l’on est, et non pas ce que l’on montre. Dans cette mesure, le manque aux règles de la Tsniout et le besoin de s’exposer au-delà des limites qu’elle impose, pourrait être le signe d’un vide intérieur que viendrait combler, pour que l’on soit apprécié par autrui et rassuré sur sa valeur, cette exposition « déplacée ». Eduquer nos enfants à la Tsniout dès leur plus jeune âge, c’est donc leur donner la clé qui leur permettra, au fil des années, de construire un monde intérieur qui leur fournira le solide sentiment de leur valeur à leurs propres yeux.

D’autre part, les enfants, lorsqu’ils sont petits, n’éprouvent aucune réticence à l’égard des lois de la Tsniout. Une petite fille n’a besoin de « séduire » que Papa, Maman, et aussi sa maîtresse, et elle sera comblée par un mot affectueux de leur part lorsqu’ils lui diront du fond du cœur combien elle est belle, ainsi habillée et coiffée, et combien son sourire rayonnant serait à même de réconforter le plus triste des hommes. A contrario, il me semble qu’il n’est rien de plus ridicule et nuisible que d’habiller une petite fille avec une mini-jupe et un décolleté ! Pourquoi, à son insu, lui donner des idées spécieuses qui ne lui seraient pas venues à l’esprit spontanément ? Etonnez-vous après cela, qu’une fois adolescente, lorsque cette question prendra tout son sens, elle se braquera, pour reprendre votre terme, lorsque ses parents lui parleront de Tsniout. Ainsi donc, il est fort à parier qu’une jeune fille ayant été éduquée, depuis sa plus tendre enfance aux règles de la Tsniout, et ayant observé ses parents adopter un comportement exemplaire en ce domaine, poursuivra dans cette voie le moment venu.

Je voudrais enfin rappeler, qu’en matière éducative rien ne saurait remplacer l’amour et la bonne humeur. J’ai malheureusement pu constater que tel n’est pas toujours le cas, et regretter de voir nombre de parents et d’éducateurs menacer du feu du Guéhinom les jeunes filles qui ne se plieraient pas aux règles de la Tsniout et qui, ce faisant seraient tenues pour responsables des « mauvaises idées » qui viendraient à l’esprit de ceux qui les verraient en pareille tenue. A mon humble avis, tel n’est pas le discours à tenir à nos jeunes filles. Il faut au contraire les complimenter pour les efforts qu’elles font dans ce domaine, leur dire et répéter combien elles sont belles lorsqu’elles sont décemment habillées, méritant ainsi le qualificatif de princesses « filles de D. ». La règle d’or : Ne pas critiquer à tort et à travers, ne pas reprocher à tout va, mais toujours témoigner beaucoup d’amour et d’affection.

Rav Azriel Cohen Arazi

