La relation déconcertante de Vladimir Poutine avec Israël et les Juifs

La stratégie de Vladimir Poutine a de quoi dérouter. Allié des plus grands ennemis d’Israël, il entretient dans le même temps, des relations très suivies avec Binyamin Netanyahou. Désormais acteur incontournable au Proche-Orient, il a récemment déclaré au Premier ministre israélien qu’il comprend ses positions. Auteur de remarques antisémites, Poutine se présente pourtant régulièrement comme le défenseur de la communauté juive russe. Une communauté qu’il souhaite florissante. Dernières déclarations en date d’un leader décidément insaisissable.

Poutine l’insaisissable. Une devinette pour commencer, qui donnera le ton. Qui a dit : « Je dois dire qu’il existe un développement positif en Russie, des synagogues, des centres (communautaires) juifs ont été ouverts et pour tout cela je vous remercie ». Et encore: « De nombreux peuples ont existé et ont disparu, mais le peuple d’Israël a survécu, génération après génération depuis des milliers d’années. Je suis convaincu que cela a été rendu possible grâce au respect de la Thora et de ses commandements. C’est celà la perpétuation de la tradition juive à travers toutes les générations et en toutes circonstances ».

Non, l’auteur de ces phrases n’est pas un dignitaire juif de la communauté ou même un rabbin local mais bien l’homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine.

