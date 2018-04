La psychologie positive, pour aller mieux chaque jour

Depuis quelques années, la psychologie prend un nouveau tournant, différent de celui de la psychologie traditionnelle, c’est une nouvelle approche thérapeutique, une véritable science du bonheur lancée en 1990 par Martin Seligman, président de l’American Psychological Association axée sur la compassion, la gratitude, l’épanouissement et l’ouverture à soi et aux autres.

Les thérapeutes formés aux outils de la psychologie positive sont appelés les « marchands du bonheur », ils permettent à leurs patients grâce à plusieurs protocoles orientés MBSR (Mindullness Based Stress Reduction) et de la MBCT (Mindfullness Based Cognitive Therapy), d’aller à la rencontre de soi pour vaincre l’anxiété et la dépression et renforcer leurs ressources positives, devenir soi mais en mieux. Le thérapeute guide la personne à se focaliser sur ce qui va bien dans sa vie, à être chaque jour un peu plus reconnaissant(e), un peu plus joyeux(se), bref à se construire une vie plus heureuse, contrairement à la psychologie traditionnelle, la psychologie positive ne vise pas à soigner des blessures ou apaiser des névroses mais à optimiser le bonheur.

Comment pratiquer la psychologie positive ?

Des recherches poussées sur le bonheur ont permis de développer des traitements dits “positifs”. Cette nouvelle psychologie apparait aujourd’hui comme une solution pour toute personne qui se sent tourmentée psychologiquement ou physiquement et qui souhaiterait améliorer son état de bien-être.

Voici quelques conseils pour améliorer son humeur et créer une spirale d’actions positives :

1) Cultivons la gentillesse envers soi

Le manque de gentillesse envers soi est source de souffrance qui rajoute à nos soucis et nos problèmes du quotidien. S’en prendre à soi, s’auto critiquer, se dévaloriser, se dénigrer, se culpabiliser au point d’en arriver parfois à se détester. A la longue ces pensées négatives se transforment en habitudes mentale, en ruminations, pas facile de se détacher de cette habitude, c’est un véritable travail sur soi, apprendre à s’aimer, même imparfait (e), même au-delà de ce que nous faisons, mériter d’exister et d’être aimé.

2) Collectionner les instants de bonheur

Chaque jour la vie nous offre de multiples cadeaux pour celui qui sait les accueillir, pour celui qui sait les reconnaître, mais souvent, nous nous mettons en pilotage automatique, et nous passons à côté de nos vies : toutes les fois où l’on n’écoute pas ce qu’on nous dit, où l’on est absent, ailleurs, surtout dans les périodes de stress et de déprime. A cela s’ajoute cette fâcheuse tendance à nous plaindre, à râler de ce que nous n’avons pas plutôt que de remercier en premier lieu le Maitre du monde qui veille à chaque instant à notre bien-être ainsi que toutes les personnes proches de nous qui ont marqué notre journée de bons moments et de sensations agréables.

3) Pratiquer la gratitude

Au fur et à mesure que nous entraînons notre cerveau quotidiennement à repérer les situations positives de notre vie, à devenir un meilleur ami pour soi alors nous cultivons en nous un sentiment de sincère gratitude, de compassion. C’est le chemin qui mène au bonheur, c’est une richesse extraordinaire qui nous donne envie de partager, de redistribuer, pour apporter plus de bonté, de gentillesse, de douceurs, d’écoute bienveillante dans ce monde où la souffrance est tellement présente.

C’est en compagnie des autres que nous sommes le plus heureux. Cette affirmation est vraie pour nos amis et notre famille, mais aussi pour toutes les personnes que nous croisons. Des études ont prouvé que chaque geste de générosité et de bienveillance que nous accomplissons, même le simple fait de sourire ou de tenir la porte à quelqu’un, diminue les hormones de stress et fait sécréter des hormones du bonheur.

Sonia Maarek

