La police a empêché le vol de plus de deux tonnes d’avocats…

Dans la nuit de lundi à mardi, des gardes-frontière, des policiers et des volontaires ont été déployés dans les plantations d’avocatiers du village de Ness Ammim, en Galilée occidentale……Détails……..



Dans la nuit, les policiers ont réussi à identifier un certain nombre de suspects qui ramassaient les avocats.

Les forces de sécurité ont ainsi réussi à empêcher le vol mais certains suspects ont abandonné le véhicule rempli de sacs pleins d’avocats (photo ci-dessus), au total 40 sacs contenant en tout 2200 kg d’avocats !

Le véhicule a été saisi et des éléments de preuve ont été recueillis afin de faire avancer l’enquête dans le but de découvrir l’identité des auteurs et de les poursuivre en justice.

La grande quantité d’avocats a été restituée à l’agriculteur qui a remercié la police pour son efficacité.

Les avocats sont considérés comme très recherchés parmi les voleurs, apparemment en raison de leur prix relativement élevé.

L’année dernière, il y a eu des dizaines de cas de vol ou de tentative de vol d’avocats.

Source Koide9enisrael