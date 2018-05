« La pertinence de l’accord nucléaire iranien est renforcée par les éléments présentés par Israël », a estimé le ministère français des Affaires étrangères

La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères a indiqué mardi matin que les révélations du Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant le programme clandestin d’armement nucléaire iranien renforçait la nécessité de rester dans ce que l’on appelle communément l’accord iranien….

Cela confirme en partie le caractère non civil du programme révélé par les puissances européennes en 2002, et prouve simplement la nécessité des inspections de l’ONU, a indiqué un communiqué du ministère français des Affaires étrangères précisant que les informations fournies par Israël pourraient servir de base pour un suivi à long terme des activités nucléaires de Téhéran.

Les affirmations lundi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l’Iran plaident en faveur du maintien de l’accord sur le nucléaire iranien, a estimé mardi le ministère français des Affaires étrangères.

« La pertinence de cet accord est renforcée par les éléments présentés par Israël: toutes les activités liées au développement d’une arme nucléaire sont interdites par l’accord, de manière permanente; le régime d’inspections de l’AIEA mis en place grâce à l’accord est, lui, l’un des plus exhaustifs et des plus robustes dans l’histoire de la non-prolifération nucléaire » souligne dans un communiqué le porte-parole du ministère, en prenant « note des informations présentées » par Benjamin Netanyahou, qui devront être « évaluées en détail ».

