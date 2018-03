La peine de prison d’El-Or Azaria réduite

Malgré les pronostics pessimistes, les arguments apportés par l’avocat Yoram Sheftel auront convaincu la commission de libération de détention de Tsahal. La commission a accepté de réduire d’un tiers la peine d’El-Or Azaria. L’ancien soldat sera donc libéré définitivement de prison le 6 mai prochain.

Avec son langage “imagé” légendaire, Yoram Sheftel a exprimé sa satisfaction et a notamment déclaré: “Je me souviens des prédictions sombres lancées contre moi par la bande médiatico-terroriste qui m’attaquait afin que je ne fasse pase appel, car selon eux, cela entraînerait une aggravation de la peine et encore plus de souffrances d’El-Or et de sa famille. Et voici, la commission a décidé d’écourter la peine qui lui a été infligée. Ceci prouve que le combat que nous avons mené avec l’avocate Einat Glaser et avec le soutien énorme et efficacec du journaliste Sharon Gal a porté ses fruits”.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev a elle-aussi réagi: “Je salue El-Or et ses parents, Oshra et Charlie après la décision de cette commission des libérations. Comme je l’ai dit depuis le début de l’affaire, El-Or n’aurait jamais dû être en prison ne serait-ce qu’un seul jour, mais hélas les institutions en avaient décidé autrement. Il serait bon également qu’El-Or bénéficie d’une permission pour pouvoir passer la fête de Pessah’ en famille”.

Photo Miriam Alster / Flash 90