La Meuhedet aide à l’insertion des olim

La caisse de maladie Meuhedet peut se vanter de permettre aux olim de s’insérer dans le monde du travail, et ce dans leur domaine de profession.

Ainsi, Sonia Khalifa a rejoint les équipes du bloc opératoire de Misgav La’Dach dans le cadre de l’insertion des Olim Hadashim au sein de la Meuhedet.

L’hôpital Misgav La’Dach appartenant à la Meuhedet intègre des Olim Hadashim dans les équipes du bloc opératoire

Sonia Khalifa, infirmière expérimentée, a été accueillie à Misgav La’Dach pour y travailler dans les salles d’opérations performantes de l’établissement.

Mère monoparentale arrivée de France avec deux filles déjà grandes, Sonia raconte les difficultés rencontrées pour s’intégrer dans le monde du travail, tant au niveau de la langue qu’au niveau des différences culturelles. Conformément à la réglementation du Ministère de la santé, pour exercer en tant qu’infirmière, spécialisée dans le travail en bloc opératoire, elle devait passer l’examen d’Etat, ce qui représentait un obstacle de taille à la réalisation de son rêve. Au vu des de ces difficultés, Sonia travaillait en tant qu’assistance de dentiste depuis son Alya.

“La Meuhedet et l’hôpital Misgav La’Dach se sont engagés à aider les Olim professionnels de la santé à s’intégrer dans la vie active”, fait savoir Misgav La’Dach. “L’insertion d’infirmières nouvelles immigrantes constitue également un intérêt national et s’inscrit dans la consolidation du statut de l’infirmière, dans le contexte d’une grave pénurie en ressources humaines dans ce secteur”. Misgav La’Dach du groupe Meuhedet s’est attelé à cette tâche importante. La direction de l’hôpital a rencontré Sonia qui a fait preuve de motivation et a exposé son désir de s’intégrer dans le monde du travail et de reprendre son activité d’origine. Après cet entretien, la direction de l’hôpital a décidé de créer un poste spécifique permettant de l’embaucher.

Sonia a été recrutée en tant qu’aide-soignante et accompagne les infirmières du bloc opératoire. Celles-ci ont adopté Sonia et l’assistent en tout ce qui concerne sa vie privée ou professionnelle, en l’aidant notamment à progresser en hébreu et à se préparer à l’examen pour le diplôme. Après l’obtention de son diplôme, elle devrait devenir infirmière à part entière du bloc opératoire de Misgav La’Dach.

L’hôpital Misgav La’Dach, de la Meuhedet a déclaré : “Nous sommes satisfaits d’avoir pu accueillir Sonia Khalifa parmi les équipes du bloc opératoire. Nous accordons une très grande importance à l’intégration d’Olim Hadashim des métiers de la santé au sein de l’hôpital et l’accueil de Sonia représente un pas de plus dans cette démarche importante”.