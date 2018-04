La Maccabi à Jérusalem se tourne vers les Francophones

La Maccabi, avec ses 2,2 millions d’adhérents, se place dans le duo de tête des caisses d’assurance santé du pays. Ces dernières années, elle a su adapter, renouveler et moderniser ses services et ainsi séduire un grand nombre d’Israéliens. Et ces efforts semblent porter leurs fruits: pour la 2e année consécutive à Jérusalem, c’est la Maccabi qui a attiré le plus grand nombre de nouveaux adhérents (données du Bitouah Leoumi)*. ”C’est unique dans le domaine des caisses d’assurance santé”, se félicite le Directeur dans la région, Gidi Leshetz.

Poursuivant sur cette lancée, la Maccabi a décidé de se tourner vers le public francophone de la région de Jérusalem.

Une forte présence pour un service unique

Les deux dernières années ont vu l’ouverture de 17 centres médicaux Maccabi à Jérusalem et sa proche région. Une véritable performance sur le plan des infrastructures et des services. Cette politique de couverture maximale du territoire n’en est qu’à ses débuts puisque la direction de la Maccabi ne cache pas son objectif d’être présente dans tous les quartiers de la capitale afin de répondre au mieux aux besoins de santé des habitants.

Cette culture de soins et de services optimaux mis à disposition de ses adhérents est la marque de fabrique de la Maccabi. De nombreux efforts sont en effet déployés afin de donner aux patients la sérénité nécessaire et des réponses efficaces à tous leurs problèmes. Le personnel médical fait preuve, à la fois, de professionnalisme et d’empathie. A cela s’ajoute, les pharmacies de la koupa qui permettent de faciliter les achats de médicaments, les accords avec de nombreux centres d’examens médicaux, des soins dentaires particulièrement bien remboursés, des temps d’attente réduits pour les rendez-vous, des soins de médecine alternative avec Maccabi Tivi, des solutions d’hospitalisation à domicile et un vrai savoir-faire dans le domaine des services digitaux ultra-performants. Enfin le concept ‘Maccabi Kids’ qui permet de donner une réponse 24h sur 24h à tous les problèmes de santé des tout-petits est lui aussi un vrai atout.

Une nouvelle interface entre la Maccabi et la population francophone

Se soucier de chaque patient, lui accorder la réponse idéale, voilà ce qui motive aussi l’ouverture vers la population francophone. Comprenant qu’il est fondamental de parler la langue et la culture des olim de France, la Maccabi veut notamment mettre en avant ses praticiens francophones, nombreux et variés ( Pédiatre, généralistes, cardiologues, urologues, ophtalmologistes etc… ) et faire savoir qu’il est aisé de se faire soigner par un médecin parlant français lorsque l’on est à la Maccabi. Car, que l’on soit olé hadash ou plus ancien, il est bien souvent plus agréable et rassurant de parler dans sa langue maternelle, lorsqu’il s’agit de problèmes de santé.

Par ailleurs, signe de la volonté ferme de s’adresser aux Francophones, la Maccabi s’est dotée d’une experte de la communication avec les Francophones, en la personne de Caroll Azoulay, elle-même ola de France et donc bien au fait des différences entre les systèmes français et israélien. Autant d’atouts qui lui permettront d’être une excellente interface entre la Maccabi et les Francophones de Jérusalem.

Contactée par LPH, Caroll Azoulay nous a confirmé les moyens qui ont été mis à sa disposition pour un traitement optimal des patients francophones au sein de la Maccabi. Son message pour ces derniers? ” Nous francophones, avons affronté énormément de changements en faisant notre alya. Par conséquent, nous tentons de réduire au maximum d’éventuelles modifications dans notre petite routine quotidienne au risque parfois de se contenter d’un service qui ne répond plus vraiment à nos attentes. Le système de santé israélien nous offre la possibilité de changer de koupa, facilement, en toute liberté, et de choisir le meilleur, alors pourquoi s’en priver ?!”.

Et s’il ne suffisait que d’un clic (sur le site du Bitouah Léoumi) pour changer de services de santé ?….

*Cette donnée se calcule par la différence entre les nouveaux adhérents à la Maccabi et les membres qui décident de la quitter.

