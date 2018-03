La Knesset vote enfin le budget de l’État 2019!!

Le ministre des Finances Moshe Kahlon (parti Koulanou) a poussé un soupir de soulagement mercredi soir après le passage du vote en deuxième et troisième lecture du budget l’État 2019 lors d’une séance plénière au Parlement israélien.

Le budget, qui était au cœur de la crise de la coalition, a été approuvé: 62 députés ont voté pour, alors que 54 ont voté contre. Ce projet économique de Kahlon a été soumis à dure épreuve et a même failli être saboté ces dernières semaines par la crise de la coalition la plus violente depuis 2015. Moshe Kahlon qui voyait son budget gelé avait menacé de démissionner face au chantage législatif des ultra-orthodoxes qui ne voulaient pas le voter si la coalition ne votait pas en première lecture, la loi de la conscription visant à exempter les Haredim du service militaire. Après d’âpres négociations le vote préliminaire a eu lieu mardi soir et s’est soldé par 59 voix pour et 38 contre, il a donc marqué la fin d’une lutte qui aurait pu entraîner la nation dans des élections anticipées.

En outre, Moshe Kahlon a déclaré avoir proposé « le budget le plus social que le peuple d’Israël ait jamais eu ». « Ce budget s’adresse à tous les citoyens de l’Etat d’Israël, pas seulement à ceux qui vote pour la coalition ni à ceux qui votent dans l’opposition » a clamé le ministre des Finances. « Ce budget reflète les valeurs sociales et les priorités nationales. C’est ma politique et celle du ministère des Finances et, ce, depuis le premier budget de l’État à la fin de 2015 » a-t-il fièrement conclu.

Sur un total d’environ 480 milliards de shekels, 73 milliards seront allouées à la Défense, 64 milliards à l’Education, 42 milliards à la Santé et 46 milliards à la Sécurité Sociale. 20 milliards de shekels seront injectés dans les transports publics et 19 milliards dans le ministère de la Sécurité publique. L’enseignement supérieur recevra 11 milliards et les autorités locales 6 milliards de shekels. Enfin, le ministère du logement bénéficiera d’une augmentation de 5,3 milliards de shekels.

Source: Tel-Avivre–

Photo by Marc Israel Sellem/POOL