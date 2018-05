Nucléaire iranien: la gauche israélienne a franchi les lignes rouges

On savait depuis longtemps que la solidarité et l’unité nationales face au danger étaient en voie de disparation dans la gauche israélienne actuelle qui n’a plus rien à voir avec les pères fondateurs de l’Etat. Mais après l’intervention du Premier ministre sur l’Iran on ne peut qu’être consterné par les réactions quasi unanimes de la gauche israélienne contre le Premier ministre, même sur un sujet aussi grave et qui devrait être consensuel.

Que la lâche Union européenne se démarque de la position israélienne n’est guère étonnant. Federica Mogherini s’est empressée de réagir à l’intervention du Premier ministre, en apportant un argument qui laisse sans voix: “De ce que Binyamin Netanyahou a exposé, il n’y a rien qui puisse prouver que l’Iran ait violé l’accord signé avec les grandes puissances à Vienne en 2015 . Si la confiance avait été de mise dès le début entre l’Europe et l’Iran, il n’y aurait pas eu besoin d’un accord. Mais de toute manière, cet accord n’est pas basé sur la confiance mais sur un contrôle strict de son application“!! Et quid de tous les sites dans lesquels les inspecteurs de l’AIEA n’ont pas le droit d’accès?

En Israël, les voix qui se sont levées à gauche contre Binyamin Netanyahou ne feront que des heureux de Paris à Téhéran en passant par Berlin et Londres.

Voici quelques exemples:

Omer Bar-Lev – Camp Sioniste: “Dix sur dix au Premier ministre pour sa représentation hyper-professionnelle. Mais après l’extinction des projecteurs, que reste-t-il de tout cela? Que nous avons des services de renseignement excellents et que les Iraniens sont des menteurs. Cela nous le savions. Mais Binyamin Netanyahou n’a pas apporté la moindre preuve que les Iraniens violent l’accord depuis sa signature en 2015”.

Nahman Shaï – Camp Sioniste: “La présentation de Binyamin Netanyahou était excellente. Il n’y a rien à dire sur le travail du Mossad et des services de renseignements. Mais il y aura encore un long chemin pour prouver que les mensonges des Iraniens se sont reproduits depuis la signature de l’accord”.

Shelly Yehimovitch – Camp Sioniste: “Il n’y a aucun doute qu’il s’agit d’un succès immense pour le Mossad, et nos services de renseignements méritent une médaille. A l’inverse, Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois insufflé la panique et à fait entrer un pays entier dans les abris pour les besoins d’une présentation pyrotechnique. Le Premier ministre aurait pu se contenter de transmettre ces informations aux pays concernés. Il est permis de croire que l’ennemi a menti par le passé, et personne ne croit que cet accord est parfait. Mais rien n’est moins sûr que son annulation serait bonne pour Israël”.

Tamar Sandberg – présidente de Meretz: “Un grand succès pour le Mossad. Son action démontre au monde entier que la menace iranienne était réelle. C’est donc une bonne chose que cet accord soit venu à temps et protège l’Etat d’Israël ainsi que le monde. Mais ce qu’a fait Binyamin Netanyahou a été de mettre tout un pays sous pression avec un discours bien ficelé en anglais qui n’a fait que jouer sur les peurs des citoyens israéliens”.

Mikhal Rozhin – Meretz: “Binyamin Netanyahou a fait s’envoler un ballon dans lequel il n’y avait rien du tout sauf de l’air. Personne n’a été surpris de la volonté iranienne de fabriquer la bombe atomique et de détruire l’Etat d’Israël. Mais en réalité Binyamin Netanyahou nous a tous inclus dans son théâtre international. Netanyahou est fort dans le domaine de la sécurité? Non, il est fort pour instaurer la panique dans la population israélienne et dans le monde. Dommage qu’il ne soit pas aussi fort également en leadership…”.

Yoël Hasson – Camp Sioniste/Hatenoua: “Je reste admiratif des réussites des nos services de renseignements, bien plus que de la représentation donnée par Binyamin Netanyahou qui était avant tout politicienne (!!!). Le Premier ministre d’Israël n’avait pas besoin de se donner en spectacle pour transmettre des messages sur le programme nucléaire iranien. Ce programme est un problème, et un problème se règle dans la discrétion et non dans une représentation”.

Dov Hanin (Hadash-Liste arabe unifiée: “Tous ces classeurs vides, les CD et l’anglais, pour quoi? Binyamin Netanyahou a prononcé ce soir un discours de campagne électorale lors duquel il a réchauffé d’anciennes pâtes, déjà cuites des années avant que l’accord sur le nucléaire ne soit signé. Un homme soupçonné de corruption, empêtré dans des enquêtes, qui tente de convaincre un autre suspect de corruption (Donald Trump) et de provoquer un embrasement dont le prix sera payé par les habitants de la région”.

Et la liste n’est pas exhaustive.

L’un des rares députés de gauche qui a été honnête et a fait la part de choses entre l’essentiel et le secondaire a été Amir Peretz, ancien ministre de la Défense: “Ce soir, l’Iran a une nouvelle fois été démasqué non seulement comme exportateur professionnel du terrorisme mais aussi comme un pays qui développe des activités nucléaires militaires de manière obsessionnelle, en dépit de ses déclarations. Israël doit agir sur trois axes: 1) Exiger de la communauté internationale de resserrer sérieusement le système d’inspection et de contrôle sur les sites recensés dans les documents révélés par les services de renseignements israéliens sous peine d’un retour des sanctions. 2) Il faut tout faire pour qu’Israël maintienne sa supériorité militaire afin de protéger ses citoyens. 3) S’occuper très rapidement et en profonfeur de la Défense passive, notamment dans le n ord du pays”.

Le journaliste de gauche Arad Nir, “spécialiste” du desk des Affaires étrangères sur la 2e chaîne de télévision – la plus regardée – y est aussi allé de sa chansonnette, et avec un raisonnement fumeux a conclu que les éléments apportés par le Premier ministre sont au contraire la preuve que l’accord signé avec l’Iran est bon et qu’il faut le maintenir!! C’est d’ailleurs exactement ce qu’a dit l’ambassadeur anti-israélien de France aux Etats-Unis, Gérard Araud: “Les informations que nous avons reçues sur les activités nucléaires antérieures de l’Iran sont en fait un argument de poids en faveur de la signature, du maintien et de l’application de cet accord”.

Quelle triste constatation de voir que même sur un sujet aussi crucial et limpide, touchant à la sécurité du pays, la gauche israélienne est incapable aujourd’hui, par haine de Binyamin Netanyahou, de se ranger derrière lui face à l’Iran et de montrer un front uni face à la lâche Europe. Il faudrait au contraire remercier le Premier ministre israélien d’avoir, contre vents et marées, dénoncé avec constance les intentions de l’Iran depuis une vingtaine d’années, intentions qui ont été une fois de plus magistralement démontrées par ces dizaines de milliers de documents inédits fournis par le Mossad.

Ceux qui accusent aujourd’hui Binyamin Netanyahou d’avoir réalisé un exercice politicien sur un sujet aussi grave feraient mieux de se regarder dans le miroir, qui en l’occurence réfléchit sans doute mieux qu’eux. Leur attitude indigne et dangereuse ne fait qu’affaiblir la position d’Israël et de son Premier ministre face à l’Iran et à ceux qui le ménagent afin de continuer à signer de juteux contrats.

Photo Miriam Alster / Flash 90