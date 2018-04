La dépouille de Fadi Al-Batsh finalement rapatriée à Gaza

Le Hamas a finalement obtenu gain de cause. Après une cérémonie de levée de corps organisée à Kuala Lumpur dans une ambiance de haine anti-israélienne, la dépouille de “l’ingénieur” du Hamas a été rapatriée à Gaza via l’Arabie saoudite et l’Egypte. De là, un convoi a emmené le corps à Gaza par le passage de Rafiah’. Les obsèques auront lieu jeudi à Jabaliya, dans une antmosphère que l’on imagine.

Les espoirs d’une contrepartie du Hamas auront donc été vains. En Israël on espérait que le Caire arriverait à faire plier le Hamas pour qu’il restitue les dépouilles de Hadar Goldin hy”d et Oron Shaoul hy”d. Après l’annonce du transfert de la dépouille du terroriste à Gaza, Léa et Sim’ha Goldin ont exprimé leur déception et leur colère, allant jusqu’à dire qu’ils ont perdu toute confiance en Binyamin Netanyahou, en Avigdor Lieberman et en Yaron Blum, le coordinateur du Premier ministre pour les prisonniers et disparus.

Cette colère est tout à fait légitime, mais une source à Gaza indique que l’Egypte n’avait aucun levier à sa disposition pour négocier face au Hamas, car la dépouille de Fadi Al-Batsh n’était pas une carte suffisante pour faire céder l’organisation terroriste. Cette même source a précisé que le Hamas est pris entre deux situations concernant l’affaire des soldats disparus: il a énormément besoin d’une transaction, tant sa situation est critique dans la bande de Gaza, mais d’un autre côté, il ne peut accepter un échange qui constituerait un éclatante victoire pour lui, à l’image de la transaction Shalit.

C’est aussi la raison pour laquelle, selon cette source, le Hamas continue à organiser les marches en direction de la frontière, pour montrer qu’il existe et qu’il est capable de mobiliser.

