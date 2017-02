Knesset: succès de la réunion d’urgence du Likoud

Au moment où le Premier ministre s’envolait pour Washington, une réunion d’urgence était organisée à la Knesset à l’initiative du « courant national » (localités juives) au sein du Likoud. Des dizaines de membres du comité central étaient présents, des représentants des localités juives, avec en tête Yossi Dagan, président du Conseil régional de Samarie, mais ce qui était surtout remarquable était la représentation imposante du Likoud, avec un important groupe de ministres et députés. Ceci était d’autant plus notable que des médias annonçaient lundi matin que le Premier ministre aurait eu l’intention d’interdire aux ministres et députés Likoud d’assister à cette réunion qui n’était pas de son goût.

La salle de réunion de la commission parlementaire de la Knesset était pleine à craquer. Le but officiel de cette réunion était de « renforcer et encourager le Premier ministre à l’occasion de sa rencontre avec le président américain Donald Trump et d’autres hauts responsables américains ». Cette réunion avait aussi pour but de demander au Premier ministre de défendre avec courage la cause de la Judée-Samarie et l’idéologie traditionnelle du Likoud devant le président américain.

Le ministre de la Protection de l’Environnement et des Affaires de Jérusalem Zeev Elkin a souigné que « la mission de ces quatre prochaines années ne sera pas seulement d’augmenter la construction en Judée-Samarie mais aussi de réparer les dégâts des huit années Obama ». Il a rappelé que le Likoud n’a jamais introduit dans sa plateforme politique l’éventualité d’un Etat arabe palestinien.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin, a quant à lui demandé « un virage historique dans la manière dont Israël voit l’entreprise de repeuplement juif en Judée-Samarie ». Il a réfuté l’accusation de « réunion anti-Bibi » et réaffirmé son soutien au Premier ministre lors de son voyage.

Particulièrement chaleureux et courageux, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a déclaré que « la construction dans toutes les parties d’Erets Israël est un droit historique, moral et religieux » et « qu’il faut marteler cela à la communauté internationale ». Il a rajouté que seule la construction intensive en Judée-Samarie fera comprendre aux Arabes palestiniens qu’ils n’arriveront jamais à nous chasser. Avec humour il a rappelé l’expression utilisée jadis par les responsables du Mafdal (Parti National Religieux) qui disaient au Likoud « nous nous tenons à votre droite ». « Il n’est plus besoin de dire cela aujourd’hui, car la droite, c’est le Likoud », a dit le ministre.

Le ministre des Sciences, de la technologie et de l’espace Ofir Akounis a affirmé que la majorité de la population soutient le Premier ministre dans son voyage mais aussi la construction juive en Judée-Samarie. Il a rappelé son opposition catégorique à un Etat arabe palestinien qui est aussi celle du Likoud historique ainsi que celle d’une construction juive circonscrite aux blocs de localités uniquement.

La ministre de la Culture et des Sciences Miri Reguev a rappelé les « huit années très difficiles sous Barack Obama » et noté « la nouvelle musique » qui émane de Washington. « Nous avons désormais des partenaires américains qui comprennent que les localités juives ne sont pas le problème du Proche-Orient », a-t-elle indiqué avec satisfaction, rajoutant: « John Kerry a parlé durant une heure et vingt minutes de ces localités juives comme étant le problème n° 1! »

Yossi Dagan, président du Conseil régional de Samarie a réfuté les accusations du président de la coalition David Bittan (Likoud) qui dénonçait une réunion de défiance à l’égard du Premier ministre: « Nous ne sommes pas là pour affaiblir Binyamin Netanyahou mais pour le renforcer. Mais avec tout le respect pour lui, nous espérons de lui qu’il tienne ses engagements et le mandat qu’il a reçu de la population. Il s’agit d’une rencontre historique et nous attendons des résultats concrets de cette rencontre et non des explications ».

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotoveli a estimé que cette rencontre constitue « un point de départ pour des initiatives gouvernementales ». « Durant vingt-cinq ans nous avons tenté diverses solutions au moyens de concessions territoriales et de solution des deux Etats, mais cette voie a échoué », a-t-elle noté.

Le député Yoav Kich, co-président du Lobby parlementaire pour Erets Israël, a noté que les Arabes palestiniens ont obtenu une seule mais très importante réussite: faire ancrer dans les opinions publiques qu’Israël est un occupant. « Il nous faut changer d’argumentaire sur le plan international et insister sur nos droits historiques, religieux mais aussi juridiques sur la terre de nos ancêtres ».

D’autres membres du Likoud étaient aussi présents: le président de la Knesset Yuli Edelstein, qui a tenu des propos sans ambiguïtés sur le droit d’Israël sur la Judée-Samarie, le ministre Ayoub Kara, la ministre à l’Egalité sociale Guila Gamliel et les députés Nourit Cohen et Micky Zohar. Oren Hazan était excusé, s’étant marié dimanche.

Près de la moitié du groupe Likoud à la Knesset était ainsi présent à cette réunion.

Photo Eliran Aharon / Aroutz 7