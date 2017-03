Knesset : séminaire international sur la relation diaspora-Israël

Pour la première fois de son histoire, Israël organise un séminaire international unique en son genre réunissant des chefs d’Etat, des présidents de parlements, des ambassadeurs et des personnalités influentes du monde entier qui viendront débattre des relations entre la diaspora et Israël. L’événement, qui va débuter le lundi 6 mars, est organisé en partenariat par le ministère israélien des Affaires étrangères et l’Agence Juive.

Il a pour objectif essentiel ‘d’explorer des questions diverses portant sur la façon dont les pays du monde peuvent maintenir leurs relations avec les communautés de diaspora’. Au cours de ce congrès, le président de l’Agence Juive Nathan Sharansky, le président de la Knesset Youli Edelstein, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou (en vidéoconférence) prendront la parole.

Le lendemain, les participants écouteront une conférence sur la législation de la Knesset et assisteront à plusieurs tables rondes. Parmi les sujets qui seront abordés, on peut citer le problème de la ‘ fuite des cerveaux’, ‘l’apprentissage de la gouvernance’ et les liens entre les parlements du monde.